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選戰筆記／侯友宜搶「3中」族群 拚基本盤外溢

記者 侯俐安

投票倒數四天，各陣營陸空齊發催出基本盤。台中被視為藍白立委選舉合作示範區，國民黨總統候選人侯友宜昨在台中造勢喊出「集中選票投侯康」，不但具象徵意義，台中市長盧秀燕宣布不接閣揆、不會入閣，更是對侯承諾的「聯合政府」拋磚引玉，展現與其他在野黨合作的誠意。

擁有360多萬投票人口的中彰投，政治版圖總呈現「搖擺」狀態，中台灣大票倉也如民意縮影。2020年中台灣主打空汙議題，選前由台中市長盧秀燕號召七縣市長連線反空汙，最後仍不敵「亡國感」激發出年輕人返鄉投票的決心。

蔡英文2016年總統大選在台中大贏對手36萬票、彰化贏80萬5000多票，得票率都超過五成五。2020年，蔡英文創下817萬高票，在台中贏對手32萬票、彰化贏14萬4000多票。

但2022年縣市首長選舉中，盧秀燕卻以得票率59%，大勝民進黨三成八；彰化也以56%，贏過民進黨的41%。分裂投票與青年返鄉效應，使投票結果與2020年呈現反向關係。

台中選民結構年輕化，地方派系催票能力下降，盧秀燕「母雞帶小雞」輔選，一路帶著民眾黨立委候選人蔡壁如輔選，也拉抬國民黨立委聲勢，連帶「侯康」極具優勢。但即便基本盤穩固，仍須力拓中間票才能促成選票大流動，盧秀燕的拋磚引玉，不再仇恨動員，正面訴求集中選票，更能凝聚侯友宜最需要的中間選民、中青族群、中部地區「三中」族群。

目前民進黨寄望南部大贏「南票北補」；國民黨在北台灣有執政優勢，侯友宜勤跑南部綠營票倉，目標「北票南送」，南部少輸為贏，「決戰中台灣」仍是關鍵。侯友宜今晚回家鄉嘉義造勢，就看基本盤是否外溢。

投票 侯友宜 國民黨

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