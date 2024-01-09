我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區虎媽家長談補習：不推孩子不知他興趣在哪

白宮大門遭1轎車衝撞 1名司機被拘捕

羅致政「私密片」鑑定傳選後公布 侯：若中共介選是國安危機

台灣新聞組／台北9日電
在網路上瘋傳的立委羅致政性愛影片，調查局深偽鑑定結果已出爐，檢調都稱不宜直接說明。（本報資料照片）
在網路上瘋傳的立委羅致政性愛影片，調查局深偽鑑定結果已出爐，檢調都稱不宜直接說明。（本報資料照片）

民進黨立委羅致政在網路被瘋傳疑似不雅私密影片，羅親赴新北市調處提告是深度偽造及境外介選。調查局昨證實影片鑑定結果已出爐，基於全案由新北地檢署指揮偵辦，不宜對外說明；新北檢則說，全案涉及性侵害犯罪防治法不實性影像及妨害性隱私，也不便說明。時逢大選敏感時刻，檢調都未直接否認、澄清該性愛片是遭深偽或造假。

國民黨總統候選人侯友宜昨天說，限民進黨24小時內公布真偽度，否則人民會懷疑是否國家機器介選？羅致政昨低調表示，相關內容檢調都已說明，他仍維持先前在臉書的說法，不會另外再回應。

侯友宜質疑，既然是中共介選，何其重要，羅致政影片、照片流出時，民進黨就是說中共介選，現在檢測完畢很清楚，卻說選後才要公布？蔡英文總統錄音檔外流也說是中共介選，「這是國安危機」，不能開玩笑，更不可以輕視，要趕快查清楚，在選前給國人清楚真相。

國民黨立委候選人游淑慧昨說，若是偽造，新北檢一定會趕快還羅致政清白，但目前沒辦法，答案不言可喻，「有一種答案叫默認」。

不過，根據最高檢日前公布的「辦理選舉查察案件Q&A」中，有關假訊息部分曾明確指示，檢警調接獲深偽影音假訊息案件，應即送調查局或刑事局鑑識；經鑑識後判斷有深偽可能性者，檢警調應立即發布新聞澄清、協助迅速下架，並溯源追查幕後主嫌。

繼性愛影片後，羅致政又被爆出疑似與蔡英文總統私下41分鐘對話的錄音檔。羅致政表示境外勢力介選，並聲明期待國安及司法單位迅速處理，但目前新北檢並未接獲羅致政提告，羅是否向其他檢警調提告不得而知。

據了解，調查局的深偽鑑定報告在上周五出爐，為避免鑑定結果外洩，調查局一拿到報告立刻密封，指派專人送往新北地檢署；新北地檢署也證實，上周五下午收到鑑定報告。由於選舉進入倒數，為避免此刻公布鑑定結果影響選情，檢調傾向選後視偵查進度，再對外適度說明。

檢調昨未明確否認羅致政性愛影片為深偽，外界認為影片內容恐非全是假，因囿於性侵害防治法規定，相關性影像須本人同意才能公布，且影片中男女真實身分尚未證實，要等檢方進一步調查後才能確認。除釐清影片中人物身分，檢方也積極追溯影片傳播路徑，設法揪出幕後散布者。

中共 民進黨 國民黨

上一則

新聞評論／介選牌吃到飽 反中成民進黨貪腐遮醜膏

下一則

台灣總統大選 成人片也來蹭熱度 「藍白合」變鹹濕版

延伸閱讀

國民黨再揭董事會音檔 質疑高端利用美國衛生院牟利

國民黨再揭董事會音檔 質疑高端利用美國衛生院牟利
「買在南捷綠線起漲點」 藍質疑賴清德卡位地王 賴營駁假訊息

「買在南捷綠線起漲點」 藍質疑賴清德卡位地王 賴營駁假訊息
疑似羅致政音檔勸蔡英文改運 羅批變造、境外介選

疑似羅致政音檔勸蔡英文改運 羅批變造、境外介選
揭鄭文燦影片 藍酸深偽介選

揭鄭文燦影片 藍酸深偽介選

熱門新聞

副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

2024-01-01 08:56
曹興誠(左)和趙少康一來一往，砲火猛烈。(圖／三立提供)

趙少康：致電郭台銘進語音信箱 留訊息不聞不問

2024-01-02 11:07
一名阿兵哥被兵變後，才知前女友性生活紊亂，心情從傷心轉為震驚。圖中人物與文中新聞事件無關。示意圖。（取材自ingimage）

被兵變才知她「千人斬」 下面長超多珍珠…崩潰急求醫

2023-12-18 01:16
二名裝潢工前天陳屍台北市內湖區新建大樓施工屋內，監視器拍下二人當天上午前往時最後身影（圓圈處）。記者李隆揆／翻攝

強力膠奪命？睡午覺窒息？台豪宅2裝潢工陳屍床板內

2024-01-03 14:30
民進黨立委羅致政。圖／聯合報系資料照

疑似不雅影片流傳 羅致政：深偽造假 明將提告

2024-01-02 15:46
引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14

超人氣

更多 >
食安專家上餐館 絕不點這4道菜

食安專家上餐館 絕不點這4道菜
汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費
灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂
復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥
雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案

雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案