退休警赴陸被約談 國民黨籲停止司法介選

國民黨立院黨團8日舉行記者會，聲援退警劉佳昇（右二）因反滲透法案被約談。（記者林伯東／攝影）

苗栗縣警局刑警大隊退休 警官劉佳昇去年10月到大陸梅州客家祖籍地等處尋根、旅遊五天，今年1月被北檢約談。國民黨 立法院黨團昨舉行記者會抨擊，民進黨 不惜動用司法強力介選，連在微信寫下「兩岸一家親，子子孫孫永享太平」都違法，難道選情告急到連客家人都要欺負？國民黨團首席副書記長李德維呼籲，「停止司法介選」。

民進黨發言人張志豪說，中國介選途徑和方式多元，尤其大選更為嚴重，國民黨不要刻意把單一個案子做惡意的政治操作，民進黨尊重檢調偵辦。

劉佳昇昨天出席記者會表示，去年6月他從苗栗縣刑警大隊退休，8月透過客家友人知悉，祖籍廣東梅州蕉嶺正在招商，於是跟著招商團前往梅州，單純看看有無商機，同時探訪客家祖籍故居；今年1月初卻接到苗栗地檢署通知書，要求到北檢接受檢察官訊問。

劉佳昇說，檢察官起初先詢問基本身分，緊接著問「難道你不知道今年要總統大選？」「你去梅州做什麼？」再拿出微信截圖，指出一段「兩岸一家親，子子孫孫永享太平」的文字，問是否為本人所放上訊息？他不解這樣是犯了什麼法？

劉佳昇表示，檢察官再詢問在梅州是否有接觸到中共統戰部官員？他只知道大陸對台事務都是由國台辦出面處理，根本不曉得有什麼統戰部人員。他也問檢察官，難道兩岸和平不好嗎？難道以客商身分到梅州，順道看看祖籍老家也不行？檢方以違反「反滲透法」罪名通知到案，這對在公部門服務35年的他來說，根本就是不名譽的事情，傳出去人家以為他叛國。

國民黨立委徐志榮說，退休警官到大陸客家鄉尋根，寫下「兩岸一家親」就要被通知傳喚，他呼籲檢警調不要當特定政黨的打手。