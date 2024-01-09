黃珊珊爆東森老闆提議補選新北市長 有侯支持一定當選

民眾黨不分區立委候選人黃珊珊等人8日舉行「藍綠財團掌控媒體 新聞專業蕩然無存 台灣民主的危機與展望」記者會。(記者陳正興／攝影)

民眾黨不分區立委候選人黃珊珊、黃國昌、陳智菡昨舉行記者會，黃珊珊說，東森新聞台老闆張高祥曾提議，他跟侯友宜 講好了，新北市長給黃珊珊補選，只要黃珊珊同意幫侯友宜，他現在馬上打給侯友宜。黃珊珊質疑張、侯兩人，是否有不當利益交換。

國民黨 總統候選人侯友宜競選辦公室表示，對於黃珊珊所說，黃珊珊與其他人的私人對話，這些內容，我們毫無所悉。

黃珊珊表示，2023年3月初她曾拜訪各媒體高層，邀請指派記者隨行採訪柯文哲 訪美，張高祥向她提議，可考慮擔任國民黨總統候選人侯友宜副手、侯當選總統後補選新北市長等，依黃珊珊的條件，再怎樣都可以有個部長，請她好好考慮。

黃珊珊指出，2023年3月底又接到東森高層來電，稱張高祥有事找她。張見到她時，提議幫侯，等侯友宜當選總統後，由她補選，只要有侯支持一定可以當選。她覺得不可思議，無論是示好或收買，一個商人竟可以代表現任新北市長和一個不太熟悉的陌生人，討論如何交換新北市長權位。

黃珊珊表示，她原以為張是商人，在外吹牛，招搖撞騙，但回想起此事，才聯想起來，為何張高祥可以拿著新北市長職務來對外交換，張跟侯關係是什麼，如果張可以這樣，那張又跟侯交換了什麼，竟可代表政治人物去交換政治權位。