小雞藍白合搶票 綠批病急亂投醫

國民黨大安區立委候選人羅智強找民眾黨台中第一選區候選人蔡壁如街頭開講，被解讀為小雞藍白合。(記者林麗玉／攝影)

選舉倒數，北市立委激戰區多名國民黨 候選人找民眾黨站台，打出小雞藍白合策略，搶「柯粉票」。大安區羅智強找蔡壁如開講；中正萬華鍾小平、松山信義徐巧芯邀柯文哲 全國競總主委鄧家基站台；民眾黨大學姊林筱淇則到士北張斯綱競總加油。士北無黨參選的侯漢廷今天則也邀民眾黨議員、學姊黃瀞瑩掃街。民進黨 吳思瑤、社民黨苗博雅則批小雞藍白合是病急亂投醫、純為選票算計。

國民黨大安區立委候選人羅智強昨天邀民眾黨台中第一選區候選人蔡壁如街頭開講。蔡壁如、羅智強打出在野小雞區域立委策略合作，總統選舉則各自登山，要讓在野國會過半。羅也喊出，蔡壁如的台中一選區若能翻轉，在野就可以過半。

羅智強說，他很早就認為在野即便政黨不同，還是有合作空間，不過總統選戰藍白就是各自登山，立委還是可以一起攜手打拚。蔡壁如也提到，只要小雞區域立委合作，在野就可以國會過半，至於如何避免踩到總統大選紅線？蔡說，「我們彼此都有默契」。

至於士北立委選戰，國民黨候選人張斯綱昨找「大學姊」民眾黨不分區立委候選人林筱淇到競總聊天吃甜點，外界認為目的是爭取士北區民眾黨支持者，媒體問他是否也會找另一「學姊」、民眾黨士林北投議員黃瀞瑩支持；張表示，剩沒幾天，不會放棄任何可能性。

張斯綱表示，他與林筱淇認識近10年，兩人2014年時就互相幫各自候選人站台造勢，林筱淇也說，張斯綱是很有風度的君子，這次士林、北投選戰膠著，張提出的政見是候選人中最好，議會也理性問政，呼籲民眾集中選票支持張斯綱。

至於國民黨中正萬華候選人鍾小平、松信徐巧芯昨天也與柯文哲全國競總主委鄧家基合體，象徵藍白合。鄧家基表示，現在總統立委各自打拚，總統一定是各拚各的，立委選舉盼三黨不過半、強化監督力量，幫忙鍾小平、徐巧芯輔選是該區都沒民眾黨候選人，柯文哲立場就是全力協助。

對於小雞藍白合，侯漢廷今也會邀民眾黨議員黃瀞瑩掃街，他也反問張斯綱，「奇怪？先前才抨擊我太過『友白』不是藍，怎也做同樣的事？」

吳思瑤批這是病急亂投醫，表面合體選舉花招，加不了什麼分；苗博雅說，選前倒數藍白互相站台只是選票算計；中正萬華無黨參選的于美人則表示，應該去問柯文哲，是不是真的喜歡鍾小平這樣的候選人。