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醫界票倉鬆動？台大醫：數個醫師群組要投藍

台灣新聞組／台北9日電
國民黨副總統候選人趙少康（右）昨在台中市長盧秀燕（左）陪同下拜票，他日前提出「健保給付1.1元」政見，引起醫界討論。(記者黃仲裕／攝影)
國民黨副總統候選人趙少康（右）昨在台中市長盧秀燕（左）陪同下拜票，他日前提出「健保給付1.1元」政見，引起醫界討論。(記者黃仲裕／攝影)

2024總統大選投票日愈來愈近，被視為傳統民進黨鐵桿部隊的醫界人士卻感到憂心；台大醫院婦產科醫師施景中日前於臉書連發兩文，內容提及國民黨副總統候選人趙少康日前開出健保給付點值1.1元(台幣，下同)的支票，對民進黨總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴的殺傷力很大，已有好幾個醫師在群組一面倒說「今生第一次要投國民黨」。

施景中表示，另位長期熱心做公益的醫師朋友預估，綠軍醫護票將大崩盤，一個月前就預料；醫界護理界的鐵票從民進黨不分區名單公布後就出現走山，醫界不會永遠都是任勞任怨、無限做功德的人，綠營必須正視這件事情。

趙少康提出的醫界政策包括醫院「急性病床」和「特殊病床」護理師每月增加津貼1萬元、重新檢討健保支付制度、健保浮動點值以1.1元為目標，且研議三班護病比入法。

賴清德競選辦公室回應，已陸續提出許多具體承諾，像是平均健保點值不低於「0.9」，並朝「1.1元」目標邁進。

國民黨總統候選人侯友宜昨表示，賴清德曾身為醫生，卻完全沒關心醫護，侯友宜說要為醫護加薪，賴清德才在後面跟著說，還只做半套；對於侯友宜說優先投資醫療保健支出達到GDP 8%，賴清德甚至沒有理會。

侯友宜強調，他跟趙少康都與醫界、護理界站在一起，尤其國民黨朱立倫主席提的不分區立委名單中有許多代表醫界發聲的人，民進黨不分區有醫護同仁代表嗎？難怪引發醫護界不滿。

而賴清德昨晚在基隆造勢晚會指出，他對醫界所面臨的各種困難最了解，「我也是最有誠意、最能夠解決醫事人員各項問題的人」，未來，他會和醫界一起召開「優化醫療體系，改革健保給付制度」的全國擴大會議，邀請各種醫療專業團體和消費者代表、醫療產業代表共商未來30年長治久安制度，不要頭痛醫頭，腳痛醫腳。

賴清德 健保 國民黨

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