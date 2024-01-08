選前超級周日 侯喊：別再被綠騙 柯批：綠缺德貪汙

國民黨7日在高雄舉辦「南台灣的怒吼」大造勢，總統候選人侯友宜（左二）說，民進黨一黨獨大，呼籲不要再被民進黨騙一次。（記者劉學聖／攝影）

昨天是總統大選超級星期天，藍綠白決戰高雄。國民黨總統候選人侯友宜 說，絕不能再被民進黨 騙一次；民眾黨總統候選人柯文哲重批民進黨「最缺德」、「歪哥又胎哥（閩南語，貪汙又骯髒）」。

本報系聯合報報導，藍白夾擊綠，但民進黨總統候選人賴清德昨天在造勢場合25分鐘演說中完全沒提及侯友宜，反而六度提到高雄市前市長韓國瑜 ，對群眾高喊「拒絕韓國瑜當立法院長，把他三振出局好不好？」

侯感性 這條命顧台灣

本周六是投票日，昨天是選前最後一個黃金周末。國民黨高雄團結勝利大會昨晚在高雄夢時代廣場舉行，現場喊出12萬人到場，聽到全場高喊「給我一個總統侯友宜」，侯友宜感性說，他一生經歷這麼多槍戰沒被打死，「就是上天留我一條命，這條命就是要來顧台灣」。

民進黨7日在鳳山舉行團結勝選之夜造勢活動，總統候選人賴清德（中）對群眾高喊「拒絕韓國瑜當立法院長」。（記者余承翰／攝影）

賴演說 六度提韓國瑜

民進黨昨天在高雄鳳山舉行造勢大會，主辦單位宣布現場湧入12萬支持者。賴清德在壓軸25分鐘演說中完全沒提及侯友宜的名字，反而六度提到韓國瑜。賴對群眾說，「民進黨國會若未過半，而是國民黨或藍白過半，誰會當立院院長？」群眾回他「韓國瑜」，賴清德再問群眾，「讓韓國瑜當立法院長大家同意嗎？不同意的舉手」，台下群眾紛紛舉起手。

賴清德說，高雄人對韓國瑜最了解，四年前高雄人看清韓國瑜，這次要讓民進黨國會過半，再度拒絕韓國瑜一次、拒絕韓國瑜當立法院長。

民眾黨總統候選人柯文哲（中）7日在高雄辦造勢晚會，重批民進黨「最缺德」、「歪哥又胎哥（貪汙又骯髒）」。（記者劉學聖／攝影）

柯批綠 新黨國新權貴

民眾黨在神農路舉辦封街造勢大會，柯文哲一現身，現場喊破8萬人，柯上台列舉民進黨執政各項劣跡，酸高端疫苗「為了賺小錢，犧牲台灣人」，再舉台灣雖面臨五缺，但民進黨「最缺德」、「歪哥又胎哥」。柯文哲大約晚間8時20分抵達，短短約200公尺距離，在民眾簇擁下花了十分鐘才走上台。

柯文哲說，過去國民黨被說是黨國體制，但高雄也有另一種黨國，就是新權貴、新潮流，以前綠營派顆西瓜都會上，但他相信高雄人仍希望改變，渴望新政治。