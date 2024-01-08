疑似羅致政音檔勸蔡英文改運 羅批變造、境外介選
先前被指有不雅影片外流的民進黨立委候選人羅致政指影片是深偽變造，已向法務部調查局新北市調查處告發，不過昨天網路再度流傳一份41分鐘疑似羅致政、蔡英文總統對話的音檔。國民黨立委候選人游淑慧說，這份音檔不管是深偽或是偷錄，她都會提供調查局偵辦；羅致政昨發聲明，駁斥音檔是非法變造、上傳來源是來自境外，他已委請律師蒐證追訴不法。
游在臉書貼文表示，這份音檔內容疑似羅致政稱有老師很厲害，建議蔡英文如何消災解厄。似羅說有個老師很厲害，可以幫忙作法超度消業障，有詩籤講蔡英文個人，並給一些施政建議，就詩籤講蔡英文的流年，順道拍一些馬屁。游也說，這次若是深偽應該是台灣製造，因為提到關聖帝君、石碇等在地才知道的。
游淑慧說，似羅講了很多老師的預言，音檔中似羅還問蔡如果相信的話，他可以來處理，似蔡說好。音檔內容還提到，似羅嫌行政院副院長沒做好，建議蔡用卓榮泰幫忙處理黨務系統，更批評吳釗燮弄亂外交部的人事系統，還用了一些藍營的人，也批評口譯哥的人事案。
游淑慧說，聽過音檔，真的很佩服啊，清晰、自然，沒有以前民進黨偽造吳敦義錄音的壓低、模糊，而且全長41分鐘。
游淑慧臉書貼文後，底下也湧入許多網友留言，有網友說「原來內鬥的那麼厲害啊！吳釗燮、鄭文燦、口譯哥都得罪了！」還有網友說「我敢打賭，民進黨這回又會說是阿共的陰謀。」
羅致政昨發出聲明表示，音檔來源不明、非法變造，針對他介選的操作接二連三，顯然是鎖定他為對象的境外介選操作；在野黨政治人物配合境外介選勢力抹黑造謠，目前已請律師蒐集相關資訊追訴不法。
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