疑似羅致政音檔勸蔡英文改運 羅批變造、境外介選

民進黨立委候選人羅致政對於網傳音檔，發表聲明駁斥。（本報資料照片）

先前被指有不雅影片外流的民進黨 立委候選人羅致政指影片是深偽變造，已向法務部調查局新北市調查處告發，不過昨天網路再度流傳一份41分鐘疑似羅致政、蔡英文 總統對話的音檔。國民黨立委候選人游淑慧說，這份音檔不管是深偽或是偷錄，她都會提供調查局偵辦；羅致政昨發聲明，駁斥音檔是非法變造、上傳來源是來自境外，他已委請律師蒐證追訴不法。

游在臉書 貼文表示，這份音檔內容疑似羅致政稱有老師很厲害，建議蔡英文如何消災解厄。似羅說有個老師很厲害，可以幫忙作法超度消業障，有詩籤講蔡英文個人，並給一些施政建議，就詩籤講蔡英文的流年，順道拍一些馬屁。游也說，這次若是深偽應該是台灣製造，因為提到關聖帝君、石碇等在地才知道的。

游淑慧說，似羅講了很多老師的預言，音檔中似羅還問蔡如果相信的話，他可以來處理，似蔡說好。音檔內容還提到，似羅嫌行政院副院長沒做好，建議蔡用卓榮泰幫忙處理黨務系統，更批評吳釗燮弄亂外交部的人事系統，還用了一些藍營的人，也批評口譯哥的人事案。

游淑慧說，聽過音檔，真的很佩服啊，清晰、自然，沒有以前民進黨偽造吳敦義錄音的壓低、模糊，而且全長41分鐘。

游淑慧臉書貼文後，底下也湧入許多網友留言，有網友說「原來內鬥的那麼厲害啊！吳釗燮、鄭文燦、口譯哥都得罪了！」還有網友說「我敢打賭，民進黨這回又會說是阿共的陰謀。」

羅致政昨發出聲明表示，音檔來源不明、非法變造，針對他介選的操作接二連三，顯然是鎖定他為對象的境外介選操作；在野黨政治人物配合境外介選勢力抹黑造謠，目前已請律師蒐集相關資訊追訴不法。