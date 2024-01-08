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疑賴清德有私生子挨告 謝龍介：直球對決

記者鄭惠仁／台南8日電
國民黨不分區立委候選人謝龍介。（本報資料照片）
國民黨不分區立委候選人謝龍介。（本報資料照片）

國民黨不分區立委候選人韓國瑜5日晚上對韓粉發出「鎖票」召集令，強調沒有「總統韓國瑜、院長侯友宜」這件事，謝龍介以「一支穿雲見，千軍萬馬來相見」形容激起的效應。謝也在直播中，針對賴競總委託律師告他影射民進黨總統候選人賴清德在外有私生子，強調「直球對決」，每天都會拿來說。

謝龍介是在上周直播時談及董念台在2015年質疑賴清德在外有私生子，並指在議會上，他也詢問賴清德，但賴沒有正面回應等。賴清德競總發言人郭雅慧則在3日指國民黨不分區立委候選人謝龍介、前立委邱毅在網路節目中影射賴清德在外有私生子，已委請律師向至台北地檢署提告。

謝龍介5日晚在直播時指出，董念台是在2015年提出質疑，因遭不斷檢舉，臉書被封鎖，改以簡訊傳出，他手中有許多董念台傳送的資料，若要告他，會檢送這些資料，也會請檢察官傳證人。謝龍介表示，賴針對董的質疑沒提告，他以董念台的質疑拿出來說，卻要告他，難道是「董念台較硬，不敢告董，我較軟才告」，謝說，這是可受公評的事，既然要告就直球對決，每天都會拿來說。

謝龍介說，5日晚侯友宜、趙少康在台南花園夜市的造勢大會，1萬多坪廣場擠滿人潮，吸引4萬5000多人，場面讓人感動，韓國瑜也發出索票的召集令，強調沒有所謂的「總統柯文哲、院長韓國瑜」，要韓粉票投國民黨侯康配。謝形容韓的召集令，是「一支穿雲見，千軍萬馬來相見」，已激起效應。

「台南起風了，台南翻轉，全台灣就會翻轉」謝龍介說，從拜票及造勢會場已看到這股氣勢，但也要小心，不能大意，要更大力拉票，強調，網路快速傳遞，已造成選票結構改變，過去藍營用北票補南票，綠營用南票補北票，今年應不會這樣。

賴清德 韓國瑜 國民黨

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