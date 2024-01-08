疑賴清德有私生子挨告 謝龍介：直球對決

國民黨不分區立委候選人謝龍介。（本報資料照片）

國民黨 不分區立委候選人韓國瑜 5日晚上對韓粉發出「鎖票」召集令，強調沒有「總統韓國瑜、院長侯友宜」這件事，謝龍介以「一支穿雲見，千軍萬馬來相見」形容激起的效應。謝也在直播中，針對賴競總委託律師告他影射民進黨總統候選人賴清德 在外有私生子，強調「直球對決」，每天都會拿來說。

謝龍介是在上周直播時談及董念台在2015年質疑賴清德在外有私生子，並指在議會上，他也詢問賴清德，但賴沒有正面回應等。賴清德競總發言人郭雅慧則在3日指國民黨不分區立委候選人謝龍介、前立委邱毅在網路節目中影射賴清德在外有私生子，已委請律師向至台北地檢署提告。

謝龍介5日晚在直播時指出，董念台是在2015年提出質疑，因遭不斷檢舉，臉書被封鎖，改以簡訊傳出，他手中有許多董念台傳送的資料，若要告他，會檢送這些資料，也會請檢察官傳證人。謝龍介表示，賴針對董的質疑沒提告，他以董念台的質疑拿出來說，卻要告他，難道是「董念台較硬，不敢告董，我較軟才告」，謝說，這是可受公評的事，既然要告就直球對決，每天都會拿來說。

謝龍介說，5日晚侯友宜、趙少康在台南花園夜市的造勢大會，1萬多坪廣場擠滿人潮，吸引4萬5000多人，場面讓人感動，韓國瑜也發出索票的召集令，強調沒有所謂的「總統柯文哲、院長韓國瑜」，要韓粉票投國民黨侯康配。謝形容韓的召集令，是「一支穿雲見，千軍萬馬來相見」，已激起效應。

「台南起風了，台南翻轉，全台灣就會翻轉」謝龍介說，從拜票及造勢會場已看到這股氣勢，但也要小心，不能大意，要更大力拉票，強調，網路快速傳遞，已造成選票結構改變，過去藍營用北票補南票，綠營用南票補北票，今年應不會這樣。