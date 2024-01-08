我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

波音737 MAX空中驚魂 飛出去的「艙門」找到了

台中第2選區立委纏戰 顏寬恒控抹黑 要告林靜儀

記者游振昇、黃寅／台中8日電
台中市第二選區民進黨立委候選人林靜儀（前左）7日晚在靜宜夜市舉辦造勢晚會，蔡英文總統（前右）站台助講，並拉著她的手高呼「凍蒜」。（記者游振昇／攝影）
台中市第二選區民進黨立委候選人林靜儀（前左）7日晚在靜宜夜市舉辦造勢晚會，蔡英文總統（前右）站台助講，並拉著她的手高呼「凍蒜」。（記者游振昇／攝影）

選前黃金周，選情激烈的台中市立委第二選區藍綠候選人纏戰不休，昨天除各有大咖輔選外，國民黨候選人顏寬恒還指控民進黨對手林靜儀，涉嫌散布他「利用特權」的不實黑函，意圖使人不當選，今天將按鈴申告；林靜儀回應，顏自己做過的事情還怕人家講、怕人家宣傳。

顏寬恒昨天由台中市長盧秀燕陪同到沙鹿市場拜票，盧秀燕說，民意代表很大功能就是服務和建設，要找像顏寛恒的人，會建設和服務，在地看得到、找得到才實在；林靜儀昨晚在靜宜夜市造勢晚會，則有蔡英文總統站台助講，蔡英文說，中二選區是國會過半關鍵區，她請大家支持林靜儀繼續到立法院，終結地方政治家族和派系。

台中市第二選區國民黨立委候選人顏寬恒（左二）由台中市長盧秀燕（左三）陪同，到沙鹿...
台中市第二選區國民黨立委候選人顏寬恒（左二）由台中市長盧秀燕（左三）陪同，到沙鹿市場拜票。（記者游振昇／攝影）

國民黨前立委蔡正元前天在臉書發文指稱尋求連任的民進黨立委林靜儀台大論文涉嫌抄襲，林靜儀後來開直播回擊時哭了，稱她的全英文醫學碩士論文內容完全符合論文引注規範，並且質疑蔡此舉是想用潑髒水的方式，幫顏寬恒轉移6千萬元債權未申報的爭議焦點，並且質疑顏寬恒根本沒有出國讀書。

顏寛恒昨天回應表示，他沒看到林靜儀的直播影片，不知道被對手質疑他沒出國念書，要他拿出照片證明；顏寛恒說，他當然有出國念書，不然怎麼會拿到畢業證書，照片要再找找看，並表示該筆6千萬元債權有如實登記。

顏寬恒昨天也舉辦記者會，指控林靜儀以第三人名義散播他「會用特權去壞事危害社會」、「讓他一直在國會，利用特權去做壞事情」等不實內容，透過身障人士所組成的摩托車隊，及第三人名義在大街小巷用擴音設備對他宣傳抹黑，甚至利用地方樁腳將黑函夾帶在選舉公報及投票通知單內。

顏寬恒表示，林靜儀利用身障人士將自己變成藏鏡人，陷身障騎士於不義，這些抹黑行為明顯已經悖離事實，不是客觀的敘述，符合意圖使人不當選的要件，今天會委由律師遞狀提起告訴，同時也向轄區分局報案，希望可以藉此遏止歪風，還給乾淨的選風。

林靜儀則以台灣俚語「臭骹川（屁股），畏人搵」說，自己做過的事情還怕人家講、怕人家宣傳回擊，她說顏寛恒最喜歡說自己是在地人，但是在地人最知道他做過哪些見不得人的事、做過哪些魚肉鄉民的事，也知道他其實根本沒有做過什麼事，也沒有能力當一個立法委員。

台中市長盧秀燕昨天陪顏寬恒到沙鹿市場拜票，她說，時間有限，要把握時間全力衝刺，剩下6天時間，她會做盡心盡力、做個配合度最高的助選員。

國民黨 蔡英文 民進黨

上一則

管中閔是合適的閣揆人選？ 侯友宜這樣回應

下一則

術後首談病情 北市議員王欣儀自曝罹癌第二期：有轉移

延伸閱讀

民調網站預測 國民黨立委56席、民進黨47席、民眾黨8席

民調網站預測 國民黨立委56席、民進黨47席、民眾黨8席
民調網站預測：國民黨立委56席、民進黨47席、民眾黨8席

民調網站預測：國民黨立委56席、民進黨47席、民眾黨8席
侯友宜要民進黨「拿出證據」 盧秀燕：放過五月天

侯友宜要民進黨「拿出證據」 盧秀燕：放過五月天
立委激戰 中台灣綠保10席 藍白合作開路

立委激戰 中台灣綠保10席 藍白合作開路

熱門新聞

桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝

萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝

2023-12-31 14:17
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

2024-01-01 08:56
曹興誠(左)和趙少康一來一往，砲火猛烈。(圖／三立提供)

趙少康：致電郭台銘進語音信箱 留訊息不聞不問

2024-01-02 11:07
一名阿兵哥被兵變後，才知前女友性生活紊亂，心情從傷心轉為震驚。圖中人物與文中新聞事件無關。示意圖。（取材自ingimage）

被兵變才知她「千人斬」 下面長超多珍珠…崩潰急求醫

2023-12-18 01:16
引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14
副總統候選人辯論會，國民黨副總統候選人趙少康在申論階段宣布，辭去中廣董事長一職。趙也宣布，當選後，副總統的薪水不要，提供出官邸當青年住宅，通通免費，他出水電費。(記者許正宏／翻攝)

趙少康：即日辭去中廣董座 副總統薪水一毛不要、官邸做社宅

2024-01-01 01:39

超人氣

更多 >
中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？
紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人
布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」
102歲楊振寧與小54歲妻結婚20年 這樣喊翁帆 甜死人…

102歲楊振寧與小54歲妻結婚20年 這樣喊翁帆 甜死人…
諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的

諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的