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黃金周最後衝刺 拔樁？倒戈？ 藍綠較勁

記者丘采薇、洪子凱、林麗玉／台北8日電
蔡英文總統（左）7日為民進黨松信區立委候選人許淑華（右）拉票。（本報資料照片）
蔡英文總統（左）7日為民進黨松信區立委候選人許淑華（右）拉票。（本報資料照片）

黃金周周日各候選人巷戰肉搏，拔樁動作頻傳。北市忠勤里長方荷生是國民黨籍，蔡英文總統昨偕民進黨中正萬華候選人吳沛憶拜訪方成立的「樂齡健康站」；另外，先前宣布倒戈挺泛綠社民黨候選人苗博雅的永康商圈理事長李慶隆，昨天陪國民黨羅智強舉辦記者會，發表反廢死看法，且合照公開比出羅參選號次4號，外界解讀「再倒戈」。

至於松信雙姝大戰，民進黨許淑華昨找總統蔡英文輔選，蔡說，這次一定要讓許淑華當選，這次一起推就過去了；國民黨徐巧芯則有台北市長蔣萬安當母雞陪市場拜票，對手找總統幫造勢，徐巧芯說，「我們有蔣萬安」，蔣在一旁笑喊「加油！」

決戰最後倒數5天，蔡英文總統昨天一早與立委林昶佐、民進黨立委候選人吳沛憶等參訪臻佶祥社會服務協會，協會由方荷生創立，蔡稱讚方推動的社區安全網模式，聽到以後在花蓮也要設據點，蔡笑說，卸任後她的後車廂可以幫忙載物資。

選情同樣激烈大安區，李慶隆日前曾公開挺苗博雅，昨陪國民黨羅智強開記者會支持反廢死，李慶隆說，候選人應將公共政策立場明確表達。苗博雅回應，李是他的好友，先前也表態會支持她，不會讓自己朋友為難。

羅智強說，李慶隆日前發布反廢死聲明後，他當晚就去拜訪交換意見，2人在反廢死政見立場相近，但苗博雅競選公報完全沒提自己對廢死立場，應勇敢說清楚。苗博雅則反嗆羅智強，選舉公報沒寫支持兩岸統一、發動馬王政爭，也未寫國民黨支持中生來台就業、重啟服貿等，操作假議題騙選民。

另外，松山信義選戰最後衝刺，蔡英文昨天輔選許淑華；徐巧芯由蔣萬安陪掃市場。蔡英文說，信義區對民進黨傳統上比較困難一點，2020她跟副總統賴清德在這區得票率過半，呼籲上次投給她們的人再把票催回來。

蔣萬安昨陪徐巧芯掃市場，許多攤商、採買的婆婆媽媽熱情握手、合照，蔣說，最近他到很多地方拜票，很多民眾都要他告訴徐巧芯加油，尤其徐巧芯正義敢言，勇於揭弊發聲，南松山信義好朋友要集中選票，支持徐巧芯。

台北市長蔣萬安（中）7日到松信選區的中崙市場陪徐巧芯（左二）拜票。（記者林麗玉／...
台北市長蔣萬安（中）7日到松信選區的中崙市場陪徐巧芯（左二）拜票。（記者林麗玉／攝影）

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