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立院協商 國民黨促9日公布高端合約

台灣新聞組／台北8日電
高端疫苗採購合約封存30年，成為總統大選辯論會的交鋒焦點。（本報資料照片）
高端疫苗採購合約封存30年，成為總統大選辯論會的交鋒焦點。（本報資料照片）

高端疫苗合約遲未公開，衛福部前部長陳時中指公文保存非封存，可調閱。國民黨總統候選人侯友宜昨說，民進黨總統候選人賴清德說要解密，已過一周還沒結果，反而衛福部長薛瑞元與賴競總幹部協商密談，到底要遮掩什麼？高端疫苗過去就出現炒股被起訴，現在又被查出股東「綠友友」，很多政治獻金流向民進黨，請民進黨趕快公布，全民都在等。

台北市長蔣萬安昨說，國際間疫苗採購的價格、過程都是公開透明，只有民進黨政府不願意公開，就算現在要公開，他想也不會是真實的狀況，「現在能完整公開高端採購真相只有一途，就是國民黨執政。」

針對高端疫苗合約爭議，國民黨立法院黨團提案要求召開臨時會，邀請行政院長陳建仁專案報告。立法院長游錫堃今天上午將召集黨團協商，包括國民黨團、民眾黨團、時代力量黨團皆表達贊同，民進黨團則發布甲級動員備戰。

國民黨團總召曾銘宗稱，國民黨團本來要求陳建仁上周五出面說明，但民進黨政府一直拖，今天會在朝野協商強力要求陳建仁明天說明並公布契約，如果民進黨不要，就會要求表決；若民進黨團否決掉國民黨團的提案，全國民眾就可看出民進黨面對高端爭議的態度。

民進黨團幹事長劉世芳說，民進黨團已經發布甲級動員，還是要看在野黨訴求的對象與方向，先透過協商弄清楚，再來決定是否召開臨時會。

民眾黨團也要求陳建仁專案報告，並盡速公布合約內容，當中若有疏失或不法，必須負起責任，絕不能讓真相石沉大海。時代力量黨團則加碼希望就政府部門查賄的情形提出專案報告。

陳時中昨反擊說，一個讀法律的人對合約如此不了解，前年立法院相關會議中，蔣萬安已經看過了，講這種話是沒知識和不道德；當市長講話還不負責任，應該要檢討一下。

對於立委候選人侯漢廷指控高端政治獻金「獨厚」民進黨，陳時中表示，國民黨的老毛病就是搞白色恐怖、寒蟬效應，在民主政治中獲得合法政治獻金，用獨厚誰的講法不可取。

侯漢廷表示，他公布的股東名單只是冰山一角，倘若徹查三萬名股東政治獻金，想必金額更大、牽連更廣，民進黨要向社會釋疑，為何高端股東偏愛民進黨？是否綠營早就知道要炒作高端股票才提前布局？

民進黨 國民黨 高端疫苗

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