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「買在南捷綠線起漲點」 藍質疑賴清德卡位地王 賴營駁假訊息

台灣新聞組／台北8日電
國民黨總統及立委競選平台發言人凌濤（圖）7日舉行「『土地公』賴清德爽占台南未來地王！」記者會，質疑民進黨總統候選人賴清德涉炒地炒房。（記者林伯東／攝影）
國民黨總統及立委競選平台發言人凌濤（圖）7日舉行「『土地公』賴清德爽占台南未來地王！」記者會，質疑民進黨總統候選人賴清德涉炒地炒房。（記者林伯東／攝影）

大選倒數五天，國民黨中央與侯友宜競選辦公室昨分進合擊，再攻民進黨總統候選人賴清德。國民黨2024競選發言人凌濤出示地籍圖，質疑賴清德用公共建設來滋養個人資產，比萬里違建宅不拆還嚴重百倍。侯競辦則表示，賴清德去年底，三次以副總統身分出席公開活動，卻身穿競選外套，藉公務行程之名、行選舉拉票之實。賴清德競總發言人陳世凱回應，路線未確定

凌濤表示，賴清德2021年卸任行政院長後，即購買台南安平區3200萬元(台幣，下同，約103.2萬美元)豪宅；2022年3月漲幅已超過800萬元。南捷綠線是賴清德擔任行政院長內發起，賴一卸任就購入土地房產，而綠線則在兩年內核定綜合規畫前期，賴根本是精準在捷運規畫發包前，買在起漲點，賺取暴利。

凌濤公布地籍圖及實景圖指出，台南捷運安億轉運站占地遼闊，是未來交通的樞紐，也會做大型商場開發，而賴清德的美宅不僅在安億轉運站正隔壁，走路一分鐘抵達，更面對6000坪大公園，很顯然賴的入場時機地段相當精準，也坐擁美景，儼然是先卡位台南未來的「新地王」。

另外，侯競辦指出，賴清德在去年11、12月間，三次以副總統身分出席公開活動，卻身穿競選外套，照片還放上總統府及部會網站，根本是「假公務、真競選」。侯競辦發言人黃子哲批評，賴清德黨政不分、公器私用，有違行政中立法，經濟部長王美花、客委會主委楊長鎮、教育部長潘文忠陪同，皆有觸法疑慮。

對於凌濤指賴清德台南住家就在捷運路線旁，賴清德競總發言人陳世凱回應表示，國民黨慣用被打臉的資料來誤導民眾，根本就是假訊息製造中心。陳世凱強調，台南捷運路線、站點根本還沒確定，國民黨卻將幻想當現實，把捏造的故事當爆料，實在令人嘆為觀止。

陳世凱強調，國民黨用附近有公園指控賴清德炒地，實在令人啼笑皆非，國民黨逢「南」必反，現在連台南有公園也都要反；侯友宜在新莊獵地，不僅整合後坐擁上百坪土地，更是在都更範圍的旁邊，所有容積獎勵也都這麼剛好，彷彿為侯量身打造。

陳世凱說，光是侯友宜獵地、炒地的獲益恐高達上億元，而這些獵地的錢，全都是靠凱旋苑吸學生的血所賺來的的收租；國民黨視而不見「包租侯」的惡行，一心只想為侯友宜轉移吸血焦點，轉而攻擊台南，實在令人遺憾。

此外，針對侯辦批評賴清德公器私用，例如以副總統身分選舉卻不請假，藉公務行程拉票，各部會以文宣攻擊在野黨等。

賴清德競選總部發言人戴瑋姍表示，中央部會駁斥不實訊息予以澄清，是基於還原政策事實，國民黨顯然已經不知所云，淪為謾罵，連頭髮、外套都可以做文章。

賴清德 國民黨 侯友宜

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