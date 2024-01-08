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侯康高雄造勢 管中閔首站台 批民進黨「謀財害命」

台灣新聞組／高雄8日電
國民黨7日在高雄夢時代前的時代大道舉辦「南台灣的怒吼」大造勢，台大前校長管中閔（中）上台助講。（記者劉學聖／攝影）
國民黨7日在高雄夢時代前的時代大道舉辦「南台灣的怒吼」大造勢，台大前校長管中閔（中）上台助講。（記者劉學聖／攝影）

國民黨昨在高雄夢時代前舉辦「台灣平安，人民侯康」造勢大會，台大前校長管中閔以神秘嘉賓身分首次站台；他痛批民進黨執政只要有利益都吃，「吃銅、吃鐵、吃台灣」，卻給人民吃萊豬、萊牛，疫情期間不給疫苗也不准別人買疫苗，「要我們的錢又要我們的命」，是謀財害命的政黨，更胡作非為掠奪人民的財產。

國民黨總統候選人侯友宜表示，南部是他的故鄉，他五年前回到國民黨，就是期待國民黨要不斷的改變、反省、給年輕人機會，做不好的就要換人。侯友宜說，現在民進黨一黨獨大，箝制言論自由、手伸進學術殿堂，管中閔委屈了多年，真的看不下去了終於站出來，向南台灣所有人說出心裡的話。

國民黨7日在高雄舉辦「台灣平安，人民侯康」高雄團結勝利大會，藍營估計湧入逾12萬...
國民黨7日在高雄舉辦「台灣平安，人民侯康」高雄團結勝利大會，藍營估計湧入逾12萬名支持者，場面盛大。（記者劉學聖／攝影）

昨天恰好是管卸任台大校長周年，他說，民進黨迫害學術自由，倒楣的就是他，民進黨沒有道德底線，「所有壞事只有想不出來，沒有做不出來。」他還說，民進黨總統候選人賴清德曾宣示遵守中華民國憲法，卻將憲法視為災難，有資格當總統嗎？呼籲大家集中力量用選票下架民進黨，他也希望台灣一定要安全、青年一定要有未來、人民一定要有幸福，希望這三個「一定」能送侯友宜進總統府。

造勢大會在時代大道封街舉辦，近一公里街道擺滿逾二萬張椅子，不到下午4時即坐滿，支持者揮舞小國旗形成一片旗海；主辦單位估計逾12萬名支持者到場。

高雄市前市長韓國瑜說，這是他第99次助講，代表高雄長長久久，侯康會旗開得勝，希望高雄人擦亮眼睛，選出對的領導者。他說民進黨貪汙腐敗太嚴重，連管中閔都出來助選，但高雄人對民進黨太寬容，讓民進黨被寵壞，應該下台反省。

台北市長蔣萬安表示，民進黨執政八年一黨獨大、派系分贓，「侯康」會找回台灣人善良、正直、誠信、正義，「改變台灣，從翻轉高雄開始」，希望高雄綠地變藍天，讓民進黨的弊案被一一揭發，全攤在陽光下。

民進黨 國民黨 侯友宜

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