新聞眼／綠營網軍橫行 當心官逼民反

民眾黨總統候選人柯文哲（左）。(記者劉學聖／攝影)

選戰進入白熱化階段，綠營側翼網軍再度現形，透過檢舉機制把支持柯文哲 網紅頻道下架，即便網軍側翼出奧步，想要全面封鎖柯文哲，不讓柯文哲有宣傳的管道，但網路是多元的世界，無孔不入，網軍側翼愈橫行，反而會讓官逼民反的勢力聚集，讓綠營年輕票因為憤怒而流向柯文哲。

民眾黨沒有藍綠兩黨資源與地方勢力，面對藍綠夾擊困難重重，就連先前柯文哲競選總幹事黃珊珊想要下電視廣告，臨時收到廣告代理商通知，某家電視台拒絕播出柯陣營已經排定好的電視廣告；面對傳統媒體宣傳受阻，民眾黨把資源移往網路、自媒體，支取年輕人、中間選民支持。

柯文哲前陣子雖然士氣較為低迷，歷經近期持續強化網路戰，包括直播，競選廣告等宣傳，加上啟動全台車隊掃街，成功再把年輕支持者凝聚，不僅不少支持者站出來替柯文哲加油打氣，也透過網路串聯替柯文哲催票、拉票。

投票 在即，眼看柯文哲的氣勢再起，綠營網軍側翼再度蠢蠢欲動，對支持柯的網紅頻道下手，號召支持者大量對友柯頻道檢舉，目的就是要讓親柯頻道下架，要讓柯文哲不僅在傳統媒體無法露出，就連柯過去吃香的網路也要全面圍堵。

側翼網軍愈是過分操作，反而會把年輕支持者推往柯文哲陣營，因為物極必反，打壓柯文哲的力量愈強，反而會讓支持柯文哲的力量愈聚集，不滿執政黨欺人太甚的怒火愈是高漲，為柯文哲選情推波助瀾，反倒成為催化政黨輪替的動力。