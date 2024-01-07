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挺柯網路頻道被消失 柯辦質疑有黑手

記者林縉明／台中7日電
支持民眾黨總統候選人柯文哲（圖）的網路頻道陸續傳出被移除，柯競辦發言人吳怡萱表示，有掌握到特定陣營群組發起檢舉。(本報資料照片)
支持民眾黨總統候選人柯文哲（圖）的網路頻道陸續傳出被移除，柯競辦發言人吳怡萱表示，有掌握到特定陣營群組發起檢舉。(本報資料照片)

總統大選進入倒數階段，民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊日前自爆，電視廣告臨時被抽換掉，昨天再傳出陸續有支持柯文哲的網路頻道莫名被移除，例如「我家阿北啦TV」，甚至傳出比特王、老天鵝等頻道可能是下個目標。柯競辦發言人吳怡萱表示，有掌握到特定陣營群組發起檢舉網紅頻道的對話，她批評這是破壞閱聽大眾知的權利，更破壞言論自由。

長期支持柯文哲的頻道「我家阿北啦TV」昨天崩潰發文表示，頻道莫名遭到移除，且收到「違反社群準則」的通知，另一個挺柯頻道「柯粉俱樂部」也自曝「被消失」，引發討論。不少柯粉質疑是綠營側翼所為，急忙使用備用頻道或開設新頻道因應。

網路流傳，疑似有同一陣營支持者，大量對於支持柯文哲的網路頻道檢舉，並宣稱短時間檢舉的人數愈多，頻道關得愈快，要備分都沒機會，反正也無可奈何，並點名下個目標是街頭麥克風、比特王、老天鵝等頻道。

有民眾在網路上發文指出，友柯的網路頻道被檢舉而下架不是第一次發生，日前也有某陣營支持者在群組號召檢舉其他友柯的頻道，目的就是要讓柯文哲連網路都沒辦法發聲，全面封殺柯文哲。

吳怡萱表示，在這場選戰當中，看到政治黑手掌控傳統媒體，許多新聞報導篇幅、內容都已經失去平衡，違反了選罷法所規範的公平公正、不得有差別待遇的規定，不希望政治黑手又進一步進入自媒體。

柯陣營掌握，特定陣營在群組中發起檢舉網紅頻道的社群媒體對話截圖，很難不讓人懷疑背後是否有特定的政治動機，目前正積極了解原因。

吳怡萱說，我家阿北啦TV的遭遇，已經讓許多自媒體頻道人人自危，引發寒蟬效應，這會破壞台灣最珍貴的民主價值。選舉最後關頭，不要忽視人民反撲的力量，絕不能縱容試圖想掩蓋真相、破壞民主的黑手。

支持民眾黨總統候選人柯文哲的網路頻道陸續傳出被移除，例如「我家阿北啦TV」（圖）...
支持民眾黨總統候選人柯文哲的網路頻道陸續傳出被移除，例如「我家阿北啦TV」（圖），柯競辦發言人吳怡萱表示，有掌握到特定陣營群組發起檢舉。(記者潘俊宏／攝影)

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