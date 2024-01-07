卡管案邀功惹怒管中閔 媒體人用蔡打臉賴「不知羞恥」

卡管案再度引起關注，管中閔近日對賴清德和執政黨批判猛烈。（本報資料照片）

2018年卡管案近日因大選成為話題，民進黨總統候選人賴清德 稱管中閔能上任台大校長，是他時任行政院長核定。不過，資深媒體人謝寒冰找出蔡英文 總統當時的臉書 文章，內容指蔡英文總統稱她和賴清德「都相當錯愕」。

賴清德去年12月30日在電視辯論會表示，管中閔能就任台大校長，是他在行政院長任內核定，一番話氣得管中閔開戰。賴清德後來回應時說，管中閔為支持國民黨總統候選人侯友宜，當然什麼話都說得出來。

不過，謝寒冰在臉書表示，賴清德把管中閔擔任台大校長當成自己的功勞，「可你老闆蔡英文當年卻說你和她同感錯愕欸」，賴清德這3個字，以後在字典裡大概會成為「不知羞恥」的同義詞。

蔡英文總統2018年12月26日在臉書發文表示，處理台大校長的遴選爭議，當然是教育部的權責。不過，身為執政團隊一分子，教育部長僅在記者會前一小時透過簡訊告知，「也未遵照賴院長指示向總統報告，就逕自宣布決策，我跟賴院長都相當錯愕，也讓許多國人感到不解，難以接受」。

蔡英文總統當時表示，面對大學自治，即使身為總統，對於校長的人選，也沒有置喙的餘地。但她同樣期待，大學自治應該對程序正義有所堅持。