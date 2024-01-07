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新聞眼／討厭綠極大？棄保發酵？中間選民決定三強生死

記者 陳洛薇
民進黨總統候選人賴清德（左二）6日與立委候選人在台中豐原造勢，賴以競選廣告「在路上」發揮，「歡迎大家上車，一起走光明民主的路」。（記者潘俊宏／攝影）
民進黨總統候選人賴清德（左二）6日與立委候選人在台中豐原造勢，賴以競選廣告「在路上」發揮，「歡迎大家上車，一起走光明民主的路」。（記者潘俊宏／攝影）

投票倒數，最後黃金周，各陣營陸空戰齊發狂催票，選戰不到最後關頭輸贏未定，誰都沒有十足把握，逆轉絕殺更是常事；三腳督(三足鼎立)選戰空前激烈，任一方都不敢輕忽，扮演沉默觀眾的中間選民，最後有多少會站出來投票，將是影響勝負的關鍵。  

不同於上屆大選「抗中保台」主旋律，這次總統大選上半場聚焦藍白合不合，下半場才正式拉開三腳督選戰序幕。選戰到了最後關頭，藍營全力催化「討厭民進黨」的情緒；綠營打出抗中升級版「中共介選牌」，再拉中共當助選員；白營主軸仍是「棄藍綠保台灣」，要吸納更多不滿藍綠的選民。　

台灣大選戰火正熾，美中也暗自角力，美國一再重申保持中立，但也透過智庫輿論點名中共施壓，催化反中情緒；中共這次相對克制，雖公布早已預告的大陸貿易壁壘調查結果，也重新開放石斑魚銷陸，軟硬兼施以外，以空飄氣球取代軍事演習，沒有太大的動作。倒是民進黨總統候選人賴清德自己放火稱「兩岸互不隸屬是台獨」及憲法災難說，還要出動蔡英文總統親上火線澄清補救。

決戰號角已響，各陣營都要把自己支持的投票率催到極致，執政黨頻釋利多大撒幣，這是一場國家機器總動員與在野力量分散的不對稱選戰，「討厭民進黨」的選票能否極大化、棄保效應是否發酵，都是關鍵變數，國民黨總統候選人侯友宜向民眾黨候選人柯文哲喊話選後共組聯合政府、韓國瑜號令韓粉歸隊和柯文哲畫清界線，呼喚選民自主棄保，集中選票促成政黨輪替，誰會勝選、誰能凍蒜，就要看沉默大眾最後的選擇。

中共 投票 民進黨

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