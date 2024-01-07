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「在路上」2個隱藏大彩蛋 游梓翔：難怪賴清德這麼開心

記者楊德宜／台北7日電
賴清德、蕭美琴和蔡英文總統合拍的競選廣告「在路上」，2日推出以來，瀏覽量已經超過千萬次。（翻攝自YouTube）
賴清德、蕭美琴和蔡英文總統合拍的競選廣告「在路上」，2日推出以來，瀏覽量已經超過千萬次。（翻攝自YouTube）

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴和蔡英文總統合拍的競選廣告「在路上」，2日推出以來，瀏覽量已經超過千萬次。世新大學傳播博士學程教授游梓翔在臉書表示，「在路上」很會炒作話題，這是民進黨最擅長的選舉手法，用個虛構影片讓你感覺良好，讓你忘記現實、忘記貪腐、忘記災難。而且有兩個隱藏大彩蛋。

游梓翔表示，其中一個炒作題目是片中布置了「彩蛋」，包括後照鏡裡的藍車、白車「背道而馳」。此外，還有兩個隱藏版的大彩蛋。

第一個隱藏彩蛋，游梓翔說，綠營是開轎車，明明可以坐更多人，中間卻把蔡英文總統丟包了。但藍營開的是貨櫃車。貨櫃，向來承擔了台灣經濟的重擔。這就凸顯了民進黨和國民黨「自私」與「承擔」的不同。那幾位在那裡自己說笑，但台灣還是得有人來背負貨櫃，滿足大家需要。

賴清德、蕭美琴和蔡英文總統合拍的競選廣告「在路上」，後照鏡裡的藍車、白車「背道而...
賴清德、蕭美琴和蔡英文總統合拍的競選廣告「在路上」，後照鏡裡的藍車、白車「背道而馳」。（翻攝自YouTube）

第二個隱藏彩蛋，是在影片最後。游梓翔表示，賴清德說完「我願意用生命來守護」的台詞之後，下一個出現的畫面，從街景上看，是「瑞芳南雅路」。繼續往前開，35分鐘之後就會到達由國安人員和警察以生命守護的「賴皮寮」。

他說，「在路上」原來是在開往賴皮寮的路上，「難怪賴清德一路上這麼開心呢」。

游梓翔表示，賴清德、蕭美琴和蔡英文總統合拍的競選廣告「在路上」影片最後，從街景上...
游梓翔表示，賴清德、蕭美琴和蔡英文總統合拍的競選廣告「在路上」影片最後，從街景上看是「瑞芳南雅路」，繼續往前開35分鐘，就會到達「賴皮寮」。（翻攝自YouTube）

賴清德 民進黨 蔡英文

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