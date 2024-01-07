我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復旦「流浪留美博士」被爆每周到賭城 輸到破產

波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」

新聞眼／討厭新潮流 加深下架民進黨誘因

記者 周佑政
高端爭議之際，民進黨總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安（左），日前被直擊會晤衛福部長薛瑞元等高官。（取材自王鴻薇臉書）
高端爭議之際，民進黨總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安（左），日前被直擊會晤衛福部長薛瑞元等高官。（取材自王鴻薇臉書）

高端爭議之際，民進黨總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安，被直擊會晤衛福部長薛瑞元等高官，遭立委質疑「滅證」。潘孟安是賴清德核心選戰幕僚，也是新潮流大將，潘的作為，讓新潮流違法亂紀爭議再添一筆，更加深選民討厭新潮流、想下架民進黨的誘因。

這次選戰過程，潘孟安被高師大判定碩士論文有瑕疵，雖然潘後來強調，論文已修正完成，並通過學校審核，但已讓民眾留下負面印象。民眾黨也曾猛攻潘孟安與綠能公司牽扯不清，立委王鴻薇日前也指控，潘孟安北上輔選後，入住綠能廠商力能能源科技董事長楊宗名下豪宅，潘雖然出示租賃契約、匯款單據，強調是「正常租屋」，但這起事件也讓潘的爭議再添一筆。

潘孟安引發的幾起爭議，都是遊走在「灰色地帶」，即使沒有違法，但也令社會觀感不佳。選舉期間，任何負面傳聞，都將傷及賴清德與民進黨的選情。

民進黨過去八年執政，新潮流貪腐、黑金、桃色風波不斷，台南爆發的光電弊案、八八槍擊案，新系成員民進黨立委賴品妤父親賴勁麟掌握的雲豹能源搶下大量光電標案、台南市前經發局長陳凱凌受賄遭判刑、行政院前發言人陳宗彥喝花酒等弊端，新潮流的違法亂紀罄竹難書，這次大選成藍白圍剿的「目標」。

新潮流原本就是民進黨內最大的派系，但過去大多「隱身幕後」，新潮流出身的賴清德一旦當選總統，新系從幕後走向台前。此外民進黨這次立委選舉雖然艱困，但新潮流重要根據地南台灣的選情穩定，未來新系在國會與民進黨內的勢力將更加抬頭。距離投票只剩六天，台灣未來的國政，是否要交由是非爭議甚多的新潮流把持，選民必須深思。

民進黨 賴清德 綠能

上一則

賴皮寮又惹議 國安撤哨「換警站崗」 警：現有警力規畫防衝突

下一則

黑白集／高端密會2.0 部長竟請示候選人？

延伸閱讀

超級星期六 賴清德侯友宜戰新北桃園、柯文哲攻台中

超級星期六 賴清德侯友宜戰新北桃園、柯文哲攻台中
國台辦前官員：綠文化基本法若過 將觸「反分裂法」

國台辦前官員：綠文化基本法若過 將觸「反分裂法」
喬高端？衛福部官員密會賴團隊 薛瑞元：討論臨時會

喬高端？衛福部官員密會賴團隊 薛瑞元：討論臨時會
華府智庫專家：若賴清德當選 意味中對台政策失敗

華府智庫專家：若賴清德當選 意味中對台政策失敗

熱門新聞

30日下午的總統候選人電視辯論，民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）辯論前合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

2023-12-30 18:07
桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝

萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝

2023-12-31 14:17
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

2024-01-01 08:56
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）出席電視辯論會，表示「來給主席加油」。記者許正宏／攝影

被拍到辯論會台下睡著 吳欣盈：感冒帶孩子沒辦法

2023-12-30 09:59
高雄跨年演唱驚傳有人持刀，民眾奔逃。(截自UDN)

高雄跨年出事 主唱表演一半驚呼「有人拿刀」 觀眾奔逃

2023-12-31 09:26
引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14

超人氣

更多 >
被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知
「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…
2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人
飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊

飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊