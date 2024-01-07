新聞眼／討厭新潮流 加深下架民進黨誘因

高端爭議之際，民進黨總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安（左），日前被直擊會晤衛福部長薛瑞元等高官。（取材自王鴻薇臉書）

高端爭議之際，民進黨 總統候選人賴清德 競選總幹事潘孟安，被直擊會晤衛福部長薛瑞元等高官，遭立委質疑「滅證」。潘孟安是賴清德核心選戰幕僚，也是新潮流大將，潘的作為，讓新潮流違法亂紀爭議再添一筆，更加深選民討厭新潮流、想下架民進黨的誘因。

這次選戰過程，潘孟安被高師大判定碩士論文有瑕疵，雖然潘後來強調，論文已修正完成，並通過學校審核，但已讓民眾留下負面印象。民眾黨也曾猛攻潘孟安與綠能 公司牽扯不清，立委王鴻薇日前也指控，潘孟安北上輔選後，入住綠能廠商力能能源科技董事長楊宗名下豪宅，潘雖然出示租賃契約、匯款單據，強調是「正常租屋」，但這起事件也讓潘的爭議再添一筆。

潘孟安引發的幾起爭議，都是遊走在「灰色地帶」，即使沒有違法，但也令社會觀感不佳。選舉期間，任何負面傳聞，都將傷及賴清德與民進黨的選情。

民進黨過去八年執政，新潮流貪腐、黑金、桃色風波不斷，台南爆發的光電弊案、八八槍擊案，新系成員民進黨立委賴品妤父親賴勁麟掌握的雲豹能源搶下大量光電標案、台南市前經發局長陳凱凌受賄遭判刑、行政院前發言人陳宗彥喝花酒等弊端，新潮流的違法亂紀罄竹難書，這次大選成藍白圍剿的「目標」。

新潮流原本就是民進黨內最大的派系，但過去大多「隱身幕後」，新潮流出身的賴清德一旦當選總統，新系從幕後走向台前。此外民進黨這次立委選舉雖然艱困，但新潮流重要根據地南台灣的選情穩定，未來新系在國會與民進黨內的勢力將更加抬頭。距離投票只剩六天，台灣未來的國政，是否要交由是非爭議甚多的新潮流把持，選民必須深思。