黑白集／高端密會2.0 部長竟請示候選人？

民進黨總統候選人賴清德稱要公開高端疫苗合約，迄今無下文。王鴻薇在臉書揭露，衛福部長薛瑞元、衛福部疾管署長莊人祥、衛福部次長王必勝於上班時間，和賴清德競選幹部見面，違反行政中立。（取材自王鴻薇臉書）

高端疑雲愈滾愈大，再爆衛福部長薛瑞元等官員密會民進黨 總統候選人賴清德 競辦要員和民進黨高層，猶如前年薛瑞元夜奔當時民進黨台北市長候選人陳時中競總翻版。行政中立遇到選舉，不埋葬也須封存。

這場高端密會2.0，薛瑞元率官員前往民進黨立院黨團總召柯建銘辦公室，時機敏感；而與賴清德競辦總幹事潘孟安、民進黨秘書長許立明會面，不僅瓜田李下，更是把國會當成酒店喬事的暗黑包廂；不過，這倒也符合喬王柯建銘形象。

薛瑞元已經是慣犯，但被逮後辯詞卻更離譜。前年高端疫苗價格遭質疑，薛瑞元被抓到夜會陳時中，推說找老同事聊天。這回高端合約和綠色股東名冊正在拉扯，薛瑞元急奔國會向賴清德競辦和民進黨報告，是要證明立法院也是民進黨立法局，還是衛福部已經掛牌賴競辦？

薛瑞元酸國民黨 立委「不知道國民黨團呼籲要召開臨時會」，他好像不知道立法院臨時會民進黨想開就能開、不想開就開不成，現在更是賴清德准開才能開，國民黨的呼籲只是狗吠火車，哪需聽取官員意見？至於民進黨反控遭跟監如警總再現，更是好笑，誰不知道警總已死，如今東廠當道。

慣於竹篙套菜刀的民進黨政府，這回套得實在難看，只會讓人民更好奇，高端密會，部長何事必須向候選人祕密請示？