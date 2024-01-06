高端爭議 侯友宜批拿國家隊掩貪 柯文哲酸公不公開為難

高端爭議連環爆，國民黨總統候選人侯友宜表示，民進黨不要老是用「國家隊」欺騙民眾，掩蓋貪贓枉法的事實。（記者劉懿萱／攝影）

民進黨總統候選人賴清德 已表態贊成高端公布合約，國民黨 總統候選人侯友宜昨天表示，已經過七天仍無消無息，侯友宜昨「六問」賴清德，包括高端合約為何要封存？為何高端股價急漲急跌，甚至被查出有內線交易？高端疫苗 EUA二期審查是如何通過等問題，要求賴清德正面回應，民進黨不要老是用「國家隊」欺騙民眾，掩蓋貪贓枉法的事實。

民眾黨總統候選人柯文哲昨天表示，公開透明是一個政治文化，應該要一開始就把事情做好，為什麼兩年前不公開，等到選舉要到了才喊說要公開，現在不論公開或不公開都很為難。

侯友宜表示，賴清德說要解密高端，已經過七天仍無消無息，現在有錄音檔流出，價格、審查會有衛福部背書。大家不要忘記，當時施打高端疫苗說符合國際科學標準，結果很多人要去日本還要補打其它疫苗，面對這麼多爭議與弊案，請賴清德明天就把封存30年的合約公開，讓大家看看問題在哪裡。

國民黨副總統候選人趙少康昨也表示，賴清德稱要解密高端卻遲未解密，蔡英文總統的論文是機密，蔡英文在政大升等是機密，高端跟國外疫苗合約是機密，買高端也是機密，到了蔡英文、民進黨手中，什麼都變成機密。侯康當選後，保證解得了密。

國民黨立委候選人王鴻薇昨爆料，本月3日衛福部長薛瑞元和民進黨候選人賴清德發言人陳世凱等人碰面，質疑討論高端如何喬事。國民黨主席朱立倫昨指出，不必喬了，最好就是侯康配當選後直接成立特偵組，把所有的事情查清楚。