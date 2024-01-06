我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流浪紐約街頭留美博士曾任職華爾街 月薪逾10萬美元

北加逾20店家遭砸搶 矽谷阿雅：裝保全、攝影機…還能做什麼

高端爭議 侯友宜批拿國家隊掩貪 柯文哲酸公不公開為難

記者屈彥辰、楊正海／台北6日電
高端爭議連環爆，國民黨總統候選人侯友宜表示，民進黨不要老是用「國家隊」欺騙民眾，掩蓋貪贓枉法的事實。（記者劉懿萱／攝影）
高端爭議連環爆，國民黨總統候選人侯友宜表示，民進黨不要老是用「國家隊」欺騙民眾，掩蓋貪贓枉法的事實。（記者劉懿萱／攝影）

民進黨總統候選人賴清德已表態贊成高端公布合約，國民黨總統候選人侯友宜昨天表示，已經過七天仍無消無息，侯友宜昨「六問」賴清德，包括高端合約為何要封存？為何高端股價急漲急跌，甚至被查出有內線交易？高端疫苗EUA二期審查是如何通過等問題，要求賴清德正面回應，民進黨不要老是用「國家隊」欺騙民眾，掩蓋貪贓枉法的事實。

民眾黨總統候選人柯文哲昨天表示，公開透明是一個政治文化，應該要一開始就把事情做好，為什麼兩年前不公開，等到選舉要到了才喊說要公開，現在不論公開或不公開都很為難。

侯友宜表示，賴清德說要解密高端，已經過七天仍無消無息，現在有錄音檔流出，價格、審查會有衛福部背書。大家不要忘記，當時施打高端疫苗說符合國際科學標準，結果很多人要去日本還要補打其它疫苗，面對這麼多爭議與弊案，請賴清德明天就把封存30年的合約公開，讓大家看看問題在哪裡。

國民黨副總統候選人趙少康昨也表示，賴清德稱要解密高端卻遲未解密，蔡英文總統的論文是機密，蔡英文在政大升等是機密，高端跟國外疫苗合約是機密，買高端也是機密，到了蔡英文、民進黨手中，什麼都變成機密。侯康當選後，保證解得了密。

國民黨立委候選人王鴻薇昨爆料，本月3日衛福部長薛瑞元和民進黨候選人賴清德發言人陳世凱等人碰面，質疑討論高端如何喬事。國民黨主席朱立倫昨指出，不必喬了，最好就是侯康配當選後直接成立特偵組，把所有的事情查清楚。

賴清德 高端疫苗 國民黨

上一則

新聞評論／蔡英文改變台灣？民間版背道而馳

下一則

8500萬積蓄全捐清大 台灣物理先驅李怡嚴辭世 享壽87歲

延伸閱讀

管中閔開戰賴清德 金句連發總整理

管中閔開戰賴清德 金句連發總整理
賴清德：世界都在看台灣 賴蕭配堅守民主價值

賴清德：世界都在看台灣 賴蕭配堅守民主價值
經濟學人：台灣大選對中國是近在眼前危機

經濟學人：台灣大選對中國是近在眼前危機
這票決定中華民國命運 侯友宜：我要贏

這票決定中華民國命運 侯友宜：我要贏

熱門新聞

30日下午的總統候選人電視辯論，民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）辯論前合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

2023-12-30 18:07
引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14
桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝

萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝

2023-12-31 14:17
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

2024-01-01 08:56
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）出席電視辯論會，表示「來給主席加油」。記者許正宏／攝影

被拍到辯論會台下睡著 吳欣盈：感冒帶孩子沒辦法

2023-12-30 09:59
高雄跨年演唱驚傳有人持刀，民眾奔逃。(截自UDN)

高雄跨年出事 主唱表演一半驚呼「有人拿刀」 觀眾奔逃

2023-12-31 09:26

超人氣

更多 >
影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了
洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?
抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免
網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍
可靠、問題少 這10款車你應買二手車

可靠、問題少 這10款車你應買二手車