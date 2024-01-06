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高端綠友友股東 捐泛綠陣營政治獻金441萬

台灣新聞組／台北6日電
台北市立委候選人侯漢廷5日再爆料，高端疫苗總經理陳燦堅等「綠友友」股東，近年累計捐給泛綠陣營政治獻金441萬元台幣。（記者楊正海／攝影）
台北市立委候選人侯漢廷5日再爆料，高端疫苗總經理陳燦堅等「綠友友」股東，近年累計捐給泛綠陣營政治獻金441萬元台幣。（記者楊正海／攝影）

立院國民黨團日前指高端股東有上千名民進黨員，北市立委候選人侯漢廷昨再爆料，高端疫苗總經理陳燦堅等「綠友友」股東，近年累計捐給泛綠陣營政治獻金441萬元（台幣，下同，約14.2萬美元），台南市長黃偉哲就獲捐166萬元；侯呼籲掌握名冊的國民黨公布資訊，主動調查或讓全民查核誰是「綠友友」。被點名綠營人士皆否認收取獻金與高端疫苗有關。

侯漢廷昨天舉行記者會，點名包含曾經獲食藥署唾液快篩專案的福又達公司是高端大股東，該公司創辦人就是高端疫苗總經理陳燦堅，陳在內的「綠友友」專門提供政治獻金給泛綠陣營；獲政治獻金者包含黃偉哲、衛福部前部長陳時中、立法院副院長蔡其昌、桃園立委鄭運鵬等。

侯漢廷說，福又達2018年地方選舉以企業名義捐給黃偉哲100萬元，董事長陳旭文及董事陳旭中又以個人名義各捐20萬元；2020年也捐給立委張宏陸50萬元。

「股東沒忘記要感謝民進黨的人」，侯漢廷說，蔡政府「一路開綠燈」擋BNT護高端，蔡總統在高端二期試驗沒過前就宣布施打，讓高端股價從20元一路漲到418元。他質疑，為何高端股東偏愛捐錢給民進黨？

對侯的指控，陳時中昨晚受訪說不清楚情況，高端股東是浮動的，董監事是否以公司名義捐款，要查看看，一切都根據政治獻金法處理。隨後又在臉書表示，特定人士持續把疫苗採購議題當作政治提款機，只因採購合約附帶保密條款，無法立刻公開，就大肆造謠；司法機關相關舉發共63案，均查無不法簽結。

台南市府發言人田玲瑚表示，黃偉哲未涉及疫苗採購案，高端股東也非高端公司，政治獻金皆依法辦理。

張宏陸說，福又達2019年合法提供政治獻金，當時疫情還沒發生，跟疫苗一點關係都沒有，侯的說法是故意誤導；且福又達不是高端，疫苗採購也跟他無關。

鄭運鵬說，政治獻金帳戶合法且公開，他不知道侯漢廷口中的股東是誰，也不認識贊助者，說不定是自導自演；如果因為政治獻金就遭受這種指控，對守法的候選人很不公平。如果要指控，請說出是哪些人、有多少錢，他們會查查看，監察院也會有報告。蔡其昌辦公室發言人林俊裕表示不回應。

高端疫苗 民進黨 陳時中

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