嘆影視變慘業 老牌藝人劉尚謙選立委

資深男星劉尚謙以本名「劉睿宸」登記參選桃園第6選區立委。（記者陳俊智／翻攝）

2024年選舉逼近，近期有民眾發現資深演員劉尚謙參加桃園市第六選區立法委員選舉，特別的是他家一家四口都是藝人，包括兒子劉至翰、孫沁岳、女兒劉致妤，堪稱最有明星光環的政治新明星。

劉尚謙這次以本名劉睿宸挑戰桃園市第六選區立委，現年70歲的他參與多部經典電視劇與電影，後來淡出演藝圈，投身宗教事務。去年復出參與電視劇「市井豪門」還跟兒子劉志翰同台。但演出不久，便宣布參選，掃街拜票不時被資深戲迷認出、爭相合照，兒子劉至翰當時表明，只要爸爸身體健康、做對的事情，就會全力支持。

劉尚謙(右)、劉至翰父子8點檔同台。（圖：民視提供）

劉尚謙表示，民進黨 執政8年，台灣經濟被中國大陸追過，青年就業 、薪水沒漲的問題也沒解決，影視產業更變成「慘業」。他表示，參選是想為國家做點事，希望能建立民眾的國家意識，凝聚人民團結向心力。

劉尚謙獲復康聯盟黨提名登記參選，他提出8大政見，包含振興全民國家意識、打造桃園創新科技重鎮、台灣特效影視產區、嚴打毒品 守護青年等。

劉尚謙曾演出「筧橋英烈傳」、「新西遊記」、「倚天屠龍記」、「絕代雙驕」等多部膾炙人口的電影、電視劇；兒子劉至翰近年來也成為鄉土劇8點檔的常客；女兒劉致妤過去亦曾在「新十二生肖」中扮演主角貝瑪。