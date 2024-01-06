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侯友宜拚下架詐騙國家隊 賴清德盼挺老市長成為新總統

台灣新聞組／台北6日電
國民黨總統候選人侯友宜5日晚在台南大造勢，前總統馬英九（前左）也到場，侯友宜（前右）帶領群眾高呼「翻轉」， 讓台灣過好日子。(記者余承翰／攝影)
國民黨總統候選人侯友宜5日晚在台南大造勢，前總統馬英九（前左）也到場，侯友宜（前右）帶領群眾高呼「翻轉」， 讓台灣過好日子。(記者余承翰／攝影)

大選倒數，各陣營分秒必爭，除了車隊掃街，也拚陸戰催票，國民黨總統候選人侯友宜和副手趙少康昨晚在台南大造勢，現場人潮擠爆，主辦單位宣布人數破5萬，侯友宜帶領群眾高呼「翻轉」， 下架什麼都騙的「詐騙國家隊」，讓台灣過好日子。

國民黨不分區立委候選人韓國瑜向韓粉發出催票召集令，強調「沒有總統柯文哲、立法院長韓國瑜這種可能」，呼籲支持他的好朋友擦亮眼睛，愛護韓國瑜的朋友不要被誤導，所有韓粉集中選票全力支持侯友宜。

「這幾年大家辛苦了！」侯友宜說，他進會場的時候，每個人伸手都像在拉一個希望，民進黨在台南執政30年、中央執政近八年，詐騙案層出不窮、台南出現民進黨高官貪汙，大家都生氣、灰心，民進黨讓民主聖地倒退嚕。這次選戰要推動第三波民主改革，他會組聯合政府找志同道合朋友，包括民眾黨總統候選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘及無黨無派有專業的人才，未來是共治、全民共享的國家，不是一黨獨大、新潮流派系治國毀台灣。

侯友宜說，他吃台灣米、喝台灣水長大，小時候打赤腳、穿短褲，他與大家都是台灣小孩、愛這塊土地，用生命顧台灣，請民進黨不要用最廉價的抹黑、抹紅選舉奧步來騙選票，民進黨這樣的手段就是詐騙國家隊，賴清德更是台獨國家隊、廢死國家隊。

侯友宜直搗民進黨總統候選人賴清德本命區大造勢，賴清德昨從南台灣出發，到高雄、台南掃街站台。回師台南，賴清德感性地說，是台南鄉親給了自己政治生命，希望大家支持「老市長成為新總統」，更強調國會要過半，否則國家大政無法推動，會造成服貿重返、黑金復辟等，不論是國民黨或民眾黨都是向中國靠攏，都會替台灣帶來危機。

賴清德表示，民進黨執政八年來確實有做不好的地方，也有違反規定的同志，但他擔任黨主席就是該辦就辦、該移送就移送，該離開就離開，民進黨是大家的，也是台灣本土政黨，他要向人民負責。他反批國民黨黑金從沒改變還更嚴重，攻擊台南光電是「做賊喊捉賊」。

民眾黨總統候選人柯文哲連兩天在中台灣車掃，今天將繼續深入台中掃街，從大甲鎮瀾宮出發，晚上在大里造勢。柯文哲喊出「決戰中台灣」，中台灣是「搖擺州」，中台灣贏，選舉就會贏。

昨天沿途不少民眾高喊「阿北加油」、「送進總統府」，還有民眾打扮成青蛙、恐龍跳應援，幫柯文哲加油，但也有民眾嗆聲「炒地皮」，讓柯臉色一度鐵青。

藍白合破局後，國民黨禁止非黨籍候選人站台，柯文哲全台車隊掃街，陸續出現藍營小雞在路上「巧遇」柯文哲的畫面，雙方互道加油。

民進黨 柯文哲 侯友宜

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