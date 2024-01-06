管中閔：台灣前途在民進黨心中就是個屁

管中閔轟民進黨口裡講台灣價值，心中根本當作屁。(記者蔡世偉／攝影)

台灣大學前校長管中閔今晚受邀到高雄，與作家楊渡出席簽書會及演講，暢談當年台大「卡管案」。對於當年被抹黑，管中閔表示，他永遠不會忘記這群人，並抨擊執政黨心中根本沒有台灣價值、台灣前途，因為這些在他們心中都是個屁。

管中閔演講呼籲聽眾用手中選票爭取自己的自由與權利。(記者蔡世偉／攝影)

作家楊渡與台大前校長管中閔出版新書《大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事》，今天受邀到高雄蓮潭國際會館演講，管中閔一上台先開玩笑說，「我今天代表司馬中原先生來講鬼故事」，引來全場一陣笑聲。接著他收起笑臉開始談論當年的「卡管案」。

管中閔高雄辦簽書會，吸引超過400人到場。(記者蔡世偉／攝影)

管中閔透露，當年原本對台大校長一職就沒寄予厚望，但沒想到還真的選上了，好消息才沒過兩天，各種流言蜚語，抹黑攻擊就不斷湧來，直指民進黨 赤裸裸用政治力干涉。

對於當初立委張廖萬堅、何欣純、蘇巧慧抹黑他論文抄襲，管中閔更是氣到表示，「他們三個人的名字，我永遠不會忘掉」，還酸民進黨「或許他們覺得抄襲沒什麼了不起，因為他們一票人都抄襲啊。」

管中閔還提及當年民進黨立法院黨鞭柯建銘，當著媒體的面公然恐嚇他「管中閔你最好婉拒聘任，否則不死也半條命」，他問台下聽眾，古今中外，有誰聽過執政黨國會黨鞭公然威脅一個大學校長，語畢台下立刻回喊「沒有」，「有沒有人這麼壞？」，「有，就是他」。

面對執政黨的猛烈攻擊，管中閔說，他最終還是撐下來了，而民進黨2018年地方選舉也因此大敗，事後檢討最大原因就是「卡管案」失去民心，隔年管中閔也終於拿到校長聘書。管中閔表示，對執政黨而言，權力最重要，「不要相信他們講的什麼台灣價值、台灣前途，在他們心中就是個屁」。

管中閔說，他在風雨中仍然順利當完台大校長，但對他而言，自認不是個勝利者，只是一個倖存者。這件事也讓他有所體悟，「自由與權利不是理所當然在那裡，而是要我們大家努力去爭取」。最後他告訴台下觀眾，那要怎麼樣去爭取自己的權利與自由，「就要靠我們手中的選票，不要讓這群壞人得逞。」