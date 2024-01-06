涉收陸資百萬選立委 馬治薇遭押 反滲透法實施後首位

桃園立委候選人馬治薇涉收受北京當局資助登記參選，5日檢方聲押禁見獲准。(記者蘇健忠／攝影)

無黨籍桃園市第一選區立委候選人馬治薇，被控去年多次赴陸接受北京當局指示，登記參選立法委員，分別以美金、泰達幣等多種管道，收受陸資上百萬元作為選舉經費，並提供台方政情作為回饋；調查局搜索四處地點，約談馬女與黃姓前夫共八人到案，桃園地檢署訊後昨天以串滅證及逃亡之虞，向法院聲押禁見馬女獲准。

本案是反滲透法實施後，查獲第一位立委候選人接受滲透來源資助參與選舉，違反該法的案例。馬治薇曾是民眾黨桃園市黨部發言人，因支持鴻海創辦人郭台銘 而離開黨職，此次雖以無黨籍身分參選，但仍是民眾黨黨員。

此外，民眾黨桃園市黨部主委黃成峻也同步被調查局約談，原因是黃男曾與馬治薇赴陸，會見相關人士。黃男表示自己是以證人身分到案，他有跟馬治薇去過大陸，但不是去北京，是循小三通模式，參加湄洲媽祖遶境，當時國民黨 立委陳玉珍也去。

檢方指出，馬治薇（民眾黨桃園黨部前發言人）去年4月前往大陸，結識對台工作人士，雙方商議由馬女提供台灣政治情報並參與選舉換取資助，馬女年初先受資助美金1萬5000元，同年底再利用虛擬貨幣 隱密特性，分次收取泰達幣（USDT）作為選舉經費，登記參選立委。

調查局指出，馬治薇在選舉期間，傳送台灣調查情治人員資料、選舉相關資訊給對岸情治單位，雙方有對價關係，足見馬女有受滲透來源資助，接受指示參與公職人員選舉競選。