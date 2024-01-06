我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流浪紐約街頭留美博士曾任職華爾街 月薪逾10萬美元

北加逾20店家遭砸搶 矽谷阿雅：裝保全、攝影機…還能做什麼

涉收陸資百萬選立委 馬治薇遭押 反滲透法實施後首位

台灣新聞組／台北6日電
桃園立委候選人馬治薇涉收受北京當局資助登記參選，5日檢方聲押禁見獲准。(記者蘇健忠／攝影)
桃園立委候選人馬治薇涉收受北京當局資助登記參選，5日檢方聲押禁見獲准。(記者蘇健忠／攝影)

無黨籍桃園市第一選區立委候選人馬治薇，被控去年多次赴陸接受北京當局指示，登記參選立法委員，分別以美金、泰達幣等多種管道，收受陸資上百萬元作為選舉經費，並提供台方政情作為回饋；調查局搜索四處地點，約談馬女與黃姓前夫共八人到案，桃園地檢署訊後昨天以串滅證及逃亡之虞，向法院聲押禁見馬女獲准。

本案是反滲透法實施後，查獲第一位立委候選人接受滲透來源資助參與選舉，違反該法的案例。馬治薇曾是民眾黨桃園市黨部發言人，因支持鴻海創辦人郭台銘而離開黨職，此次雖以無黨籍身分參選，但仍是民眾黨黨員。

此外，民眾黨桃園市黨部主委黃成峻也同步被調查局約談，原因是黃男曾與馬治薇赴陸，會見相關人士。黃男表示自己是以證人身分到案，他有跟馬治薇去過大陸，但不是去北京，是循小三通模式，參加湄洲媽祖遶境，當時國民黨立委陳玉珍也去。

檢方指出，馬治薇（民眾黨桃園黨部前發言人）去年4月前往大陸，結識對台工作人士，雙方商議由馬女提供台灣政治情報並參與選舉換取資助，馬女年初先受資助美金1萬5000元，同年底再利用虛擬貨幣隱密特性，分次收取泰達幣（USDT）作為選舉經費，登記參選立委。

調查局指出，馬治薇在選舉期間，傳送台灣調查情治人員資料、選舉相關資訊給對岸情治單位，雙方有對價關係，足見馬女有受滲透來源資助，接受指示參與公職人員選舉競選。

虛擬貨幣 郭台銘 國民黨

上一則

物價飛漲 台灣去年CPI增2.5% 近15年次高

下一則

賴清德稱不缺電 專家：台電美化備轉容量率

延伸閱讀

赴陸旅遊 里長藍綠都挺也被約談 檢：算你衰

赴陸旅遊 里長藍綠都挺也被約談 檢：算你衰
社論／交流當犯罪、歹徒論人權 蔡政府人權天平如此倒錯

社論／交流當犯罪、歹徒論人權 蔡政府人權天平如此倒錯
侯友宜賣台？韓國瑜：跟我長出滿頭秀髮一樣完全不可能

侯友宜賣台？韓國瑜：跟我長出滿頭秀髮一樣完全不可能
選前衝刺 賴清德、蕭美琴一連4天搶攻桃園選票

選前衝刺 賴清德、蕭美琴一連4天搶攻桃園選票

熱門新聞

30日下午的總統候選人電視辯論，民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）辯論前合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

2023-12-30 18:07
引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14
桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝

萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝

2023-12-31 14:17
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

2024-01-01 08:56
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）出席電視辯論會，表示「來給主席加油」。記者許正宏／攝影

被拍到辯論會台下睡著 吳欣盈：感冒帶孩子沒辦法

2023-12-30 09:59
高雄跨年演唱驚傳有人持刀，民眾奔逃。(截自UDN)

高雄跨年出事 主唱表演一半驚呼「有人拿刀」 觀眾奔逃

2023-12-31 09:26

超人氣

更多 >
影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了
洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?
抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免
網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍
可靠、問題少 這10款車你應買二手車

可靠、問題少 這10款車你應買二手車