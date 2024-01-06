台大選文宣戰 藍控變造影片 綠轟施壓媒體

國民黨總統候選人侯友宜5日晚在台南大造勢，前總統馬英九（前左）也到場，侯友宜（前右）帶領群眾高呼「翻轉」， 讓台灣過好日子。(記者余承翰／攝影)

總統大選最後決戰周，藍綠白陸空交戰，上演文宣大戰。本報系聯合報報導，民進黨 公布「架空台灣未來」電視廣告，指控國民黨 始終存在黑金貪腐及無能親中，黑金更是國民黨人的DNA。國民黨候選人侯友宜 競辦執行長金溥聰痛批民進黨帶頭違法、加工變造侯康競選影片成惡意抹黑廣告，遭吹哨者檢舉，民進黨總統候選人賴清德竟質問為何有人檢舉？道德淪喪至此，令人難以置信。

民進黨反批侯友宜團隊施壓媒體，不能上架昨天公布的這支電視廣告。

民進黨發言人張志豪表示，侯友宜到底在怕什麼？有本事就誠實面對爭議和質疑，不要像警總一樣欺壓借掛看板的小市民、用市府行政權審查電視網告內容並施壓媒體。請問侯友宜為何事先取得未播出的電視廣告檔案，偷檔案、壓媒體，簡直警總再現，憑什麼施壓媒體下架廣告？

金溥聰表示，民進黨作為執政黨卻不知自我反省，帶頭違法，事後還敢大言不慚地叫囂，選舉口號卻又高喊「美德」，相信絕大多數台灣人民都會唾棄民進黨用這種不入流的惡質手法操弄選舉，要嚴正地告訴民進黨，就是因為民進黨託播違法侵權的抹黑廣告，若媒體播出將負有連帶的刑責及罰則，所以才拒絕託播。請問民進黨在吵什麼？如果沒有違法，媒體為何拒播？如果沒有違法，為何怕有人檢舉？要問是誰檢舉，然後去查水表嗎？

民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊昨也說，民進黨才是長期伸手干預媒體、控制新聞的人，怎好意思指控別人？柯陣營在一個多月前，突被某電視台拒播排好的電視廣告，台灣人的第四權與新聞自由離很遠了。

最近賴蕭競選影片「在路上」引發話題，不過，前副總統呂秀蓮接受中天專訪表示，題材很新鮮，所以觀看次數高，但拍出那樣的影片，「讓人家覺得當總統、副總統好像很過癮，開車去遊山玩水，青山綠水，沒想到多少狂風暴雨在面前，內政存在多少危機，全世界最關心如何改善兩岸關係。」

呂秀蓮也說，外國記者眼光來看台灣選舉完全不一樣，不久前有個日本記者在節目上講，抱著很緊張心情看這次台灣選舉，因為台灣何去何從，對東亞地區安危動盪重要。

台北中國時報報導，侯友宜競選辦公室5日公布「封住民主，賴神最狂！民進黨『封』神榜競選影片」，批評民進黨完全執政，根本是狂「封」暴「語」；民進黨則公布「在怎麼好野」系列CF，批侯友宜吸學生的血、炒自己的地皮，是不是10億探長？藍綠近期在空戰上頻頻互攻，火力十足。

侯競辦發言人黃子哲指出，影片幫台灣人民回顧，民進黨八年來如何把台灣民主自由封住，不讓人民權益伸張，甚至封住台灣前途跟未來。民進黨封民意，讓台灣走上箝制民主之路。

賴清德競總發言人戴瑋姍表示，侯友宜從副市長到市長的任內，利用職權獵地，並增加相關容積，甚至解編附近新莊高中用地變公園，未來侯家的新莊復興段253、254地號與周邊土地，經過土地開發後至少增加1至3億元暴利。此外，每年監察院財產申報中，看不出侯友宜真實擁有的身價，侯友宜應誠實公布。