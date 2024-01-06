黑白集／蔡交棒賴 「在路上」看不到百姓

民進黨總統候選人賴清德競選總部日前推出蔡英文總統（右）、賴清德（左）及蕭美琴三人合體拍攝的「在路上」競選廣告。（取材自賴清德臉書）

賴蕭配推出競選短片「在路上」，民進黨 自認大受歡迎，觀看者迅即破表。但觀看者不等於支持者，也有人指該片抄襲金穗獎最佳學生動畫片「路上」，呈現手法與對白類似。導演宣稱，這就是公路電影手法，也利用了先進的LED虛擬攝影棚。

一支宣傳片就能讓民進黨振臂歡呼，可見它選情悶了多久。不談抄襲，這個短片最大問題是，整個情境只有開車的兩三人，完全沒有人民。不論在公路上，或山間、海邊、魚塭，四野皆空無一人。蔡總統的交棒傳承，眼裡只有汽車鑰匙，沒有任何百姓，彷彿總統不是人民選出的。

導演說了，選擇公路電影的呈現方式，是因為蔡英文 年輕時就喜歡開車。這有道理，但蔡、賴長期不睦，兩人的對話總讓人感到假假的。國家掌舵者之所以重要，是因為全體人民都是他的乘員。但在這支短片中，不僅車上沒有乘客，連車外也都杳無人跡，是個空盪盪的世界。一個國家，難道有總統就夠了？或者，他們的世界裡不習慣有民眾插足？

影片釋出後，立馬引來許多網民的Kuso版。例如，陳佩琪出現在後座，要求蔡英文換手給柯文哲開一下。也有災難版本，在蔡英文交棒下車後，賴清德 隨即駛入山溝。

癥結在，蔡、賴享受駕駛快感時，百姓被拋在腦後。同樣「在路上」，民眾得自己步行。