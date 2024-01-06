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賴：割頸案連結廢死是中國介選 侯：這樣講沒血沒淚

記者屈彥辰、江婉儀、楊正海、林佳彣、宋原彰／台北6日電
新北市國中生割頸案引發社會怒火，廢死議題躍上檯面。民進黨總統候選人賴清德被問及廢死議題，卻指割頸案連結廢死是中國介選。（記者余承翰／攝影）
新北市國中生割頸案引發社會怒火，廢死議題躍上檯面。民進黨總統候選人賴清德被問及廢死議題，卻指割頸案連結廢死是中國介選。（記者余承翰／攝影）

新北市國中生割頸案引發社會怒火，廢死議題躍上檯面。民進黨總統候選人賴清德被問及廢死議題，卻指與割頸案連結是中國介選，說完轉頭就走。國民黨總統候選人侯友宜昨批評賴清德在受害者家屬傷口灑鹽，「這樣講真是沒血沒淚。」國民黨副總統候選人趙少康喊話籲賴「要選總統的人不能躲。」

侯友宜說，他要替受害者家屬問賴清德，「你到底是要保護加害者？還是要還被害者一個公道？請你說清楚，不要轉頭就走，蔑視人民聲音。」

趙少康也批，如果民進黨的政策是廢死，那就修法，民進黨在立院占多數，可以修法卻不修法，有38位死刑犯拖著多年不執行，對當事人是折磨，對受害者家屬是二度、三度傷害，「既不修法，又不執法，這是什麼政府？」

侯友宜表示，這兩天看到喪命國中生家長呼籲不要廢死，又看到北市議員王欣儀把很多年前姊姊過世的事情拿出來跟大家說，這是一輩子忘不掉的痛，所以他也反對廢死。尤其蔡英文總統和賴清德、民進黨副總統候選人蕭美琴都支持廢死，賴清德更有必要說清楚。

台灣人工智慧實驗室指有人將割頸案連結蔡英文和支持廢死，增強對蔡政府不信任感，中國大陸官媒也跟進報導，賴清德直指是中國介選。國民黨主席朱立倫表示，如果賴連回答一個問題都會講成中國介選，表示選情危急心中就只有害怕，只會想到抹紅抹黑。對於賴清德打抹紅抗中牌，前總統馬英九說：「不意外，他就是這樣的人，說憲法跟國家都是災難的人，世界不多。」

賴清德 民進黨 國民黨

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