管中閔開戰賴清德 金句連發總整理

管中閔說，對執政黨而言，權力最重要，「不要相信他們講的什麼台灣價值、台灣前途，在他們心中就是個屁」。（記者蔡世偉／攝影）

2024大選的選情冷，不過，日前因民進黨 總統候選人賴清德 在電視辯論會上，針對2018年卡管案，公開稱台大前校長管中閔之所以能當校長，是他時任行政院長核定的，引起管中閔不滿。管中閔近來「管爺」上身，對蔡政府砲火隆隆，輿論討論熱烈，意外助選情升溫。

管中閔在2018年卡管案奮力拚搏，纏鬥一年始上任。他未爭取連任，去年與作家楊渡合著「大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事」一書，登上去年博客來年度百大排行榜，人文社科書籍的第2名。

原本管中閔臉書多在記錄生活點滴，偶爾針對時事有感而發，他曾發文感慨，政治霸凌的加害者從未認錯，也從不道歉；「他們多數目前仍在政治圈呼風喚雨，也繼續霸凌其他人，有的甚至還在圖謀擁有更大權力的位置」。不過，並未明確指涉特定對象。

藍白合破局，選情更加冷颼颼。未料去年12月30日的總統候選人辯論會上，賴清德自誇管中閔因他核定才能當台大校長，一席話激怒「管爺」。自此管中閔除了透過臉書開戰，也在各縣市受邀參加的簽書會、演講活動上隔空掃射執政黨。

管中閔近來開戰金句總整理如下：

管中閔去年12月31日在臉書發文，「2018年政府傾盡全力粗暴干涉台灣大學校長遴選迫害校長當選人，破壞大學自治，當時的行政院長：賴清德。聽總統候選人辯論會有感：迴避問題，但無法逃避歷史與責任」。

管中閔1月1日在臉書表示，賴清德當年擔任行政院長，指揮部會打壓台大，迫害校長當選人時，威風凜凛，殺氣騰騰。如今面對質疑，敢做不敢當，只會閃卸責。這是什麼樣的擔當？2019年面對網軍攻擊，賴清德只會在鏡頭前哀求，請「總統約束網軍」。這是什麼樣的骨氣？

管中閔說，他不禁想到，有朝一日若面對軍事威脅，賴清德是否也只會在鏡頭前哀求，請對方「約束軍隊」？史記荊軻刺秦王中的秦舞陽，在市井殺人，見到秦王卻「色變振恐」。「我所見者，亦不過秦舞陽之流爾」。

挺侯影片發聲 「哪裡是嘴砲英雄可以比」

國民黨總統候選人侯友宜 辦公室1月2日發布的「社會各界推薦侯友宜」系列影片中，管中閔表示，侯友宜單槍匹馬，隻身面對持槍的悍匪，他並稱讚侯友宜敢於堅持自己的理想，相信自己的理念，不會隨著外面的聲音影響，「這哪裡是那些平常耍嘴皮子的嘴砲英雄可以比的」。

批民進黨傾全黨之力卡管 當全民弱智或失憶？

管中閔1月4日應台中市第4選區立委侯選人廖偉翔邀約，赴台中演講，針對賴清德說讓管中閔上任，管中閔接受媒體聯訪時表示，卡管案不是說賴清德一個人卡，那時候民進黨傾全黨之力，動員多少部會，「他們都在幫我還是卡我，需要我特別再說嗎？還在說曾經對我有所幫助的話，那我想當時，認為全台灣的人民，都是弱智或喪失記憶的人」。

管中閔說，他也沒有要討論，「但有人就拿我出來，我沒事在那邊又挨一槍，我挨了一槍，總要讓我唉唉叫一下吧！」

他並指立委張廖萬堅對他發起最惡劣的抹黑，「當初就是這個傢伙帶頭出來當打手」，標榜「教育立委」卻跟著民進黨戕害大學自治，「根本不夠格被稱作教育立委」。張廖萬堅5年來仍未向他道歉，「不想再聽到這個人的名字」。

諷執政黨「台灣價值、台灣前途，在他們心中就是個屁」

管中閔1月5日出席高雄簽書會上表示，民進黨「或許他們覺得抄襲沒什麼了不起，因為他們一票人都抄襲啊」。並點名民進黨立法院黨鞭柯建銘曾公然恐嚇他「管中閔你最好婉拒聘任，否則不死也半條命」，「有沒有人這麼壞？有，就是他」。

管中閔說，對執政黨而言，權力最重要，「不要相信他們講的什麼台灣價值、台灣前途，在他們心中就是個屁」。

「自由與權利不是理所當然在那裡，而是要我們大家努力去爭取」。管中閔表示，要怎麼樣去爭取自己的權利與自由，「就要靠我們手中的選票，不要讓這群壞人得逞」。