我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「SUV車撞進大樓」金山銀行遭搶 賊劫走一台ATM

北韓突射200發砲彈 南韓下令延坪島居民緊急避難

赴陸旅遊 里長藍綠都挺也被約談 檢：算你衰

記者曾健祐／台中5日電
台北市41名里長赴大陸旅遊，台北地檢署認為涉嫌受陸方招待，違反反滲透法，去年12月均傳喚到案，忠順里長曾寧旖（圖）台幣8萬元交保。(本報資料照片)
台北市41名里長赴大陸旅遊，台北地檢署認為涉嫌受陸方招待，違反反滲透法，去年12月均傳喚到案，忠順里長曾寧旖（圖）台幣8萬元交保。(本報資料照片)

台中市數十名里長經旅行社安排赴大陸旅遊，台中地檢署認為接受招待，受陸方官員指示影響總統選舉，依涉違反反滲透法傳喚、通知近百人作證或具保。國民黨台中立委候選人廖偉翔質疑里長幫他站台就被約談如「綠色恐怖」；台中地檢署回應，全案依法偵辦，無政治、黨派考量。

台中地檢署去年12月28日搜索北區、北屯區及西屯區共8名里長，認為某旅行社張姓員工安排兩名黃姓、兩名廖姓、兩名賴姓及張姓、唐姓共8名里長，去年10月至12月赴大陸廈門旅遊接受招待，4天3夜團費僅台幣7500元(約242美元)，陸方官員與里長碰面時對總統大選下指導棋或具體指示，企圖影響選舉。

廖偉翔昨說，十五名里長僅替他站台，就被檢調抓去約談問黨籍，像犯人一樣訊問，彷彿活在「綠色恐怖」，有里長跟檢察官說，自己有幫廖偉翔，也有幫立委張廖萬堅站台，為何還會被約談？檢調竟回他「算你衰」。

台中地檢署表示，檢察官執行案件是就涉嫌違反選罷法、反滲透法行為人查辦，非針對里長等特定人士，有關選舉期間赴陸無償接受招待，檢方追查受大陸官方等組織資助，而招攬、策畫國人赴陸接受與選舉有關招待，以致影響總統選舉公平性的主要行為人或主謀。

檢方指出，如單純受邀招待和選舉無關而無違法疑慮，不在追訴範圍內，檢方秉持一貫審慎、嚴謹態度，迅速偵辦此類案件，並無政治、黨派考量。

國民黨

上一則

黑白集／綠急徵「中共武嚇」盼選前能吃大補丸

下一則

禁團令未解、賣赴陸機票也有事 觀光淪政治犧牲品

延伸閱讀

2024大選 選民應注意事項

2024大選 選民應注意事項
民進黨打「中國介選」牌？赴中里長被約談、旅行社也遭查

民進黨打「中國介選」牌？赴中里長被約談、旅行社也遭查
中國氣球飄到台灣上空 國台辦：兩岸同屬一中

中國氣球飄到台灣上空 國台辦：兩岸同屬一中
藍稱高端綠營股東逾千有名冊 赴地檢署告發 高端也喊告

藍稱高端綠營股東逾千有名冊 赴地檢署告發 高端也喊告

熱門新聞

引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14
30日下午的總統候選人電視辯論，民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）辯論前合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

2023-12-30 18:07
桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝

萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝

2023-12-31 14:17
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

2024-01-01 08:56
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）出席電視辯論會，表示「來給主席加油」。記者許正宏／攝影

被拍到辯論會台下睡著 吳欣盈：感冒帶孩子沒辦法

2023-12-30 09:59
高雄跨年演唱驚傳有人持刀，民眾奔逃。(截自UDN)

高雄跨年出事 主唱表演一半驚呼「有人拿刀」 觀眾奔逃

2023-12-31 09:26

超人氣

更多 >
三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出
請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫
愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷
這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃

這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃
不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個

不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個