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大陸籍記者赴台觀選 被要求「能看不能報導」

記者廖士鋒／台北5日電
疫前台灣最高開放30多名大陸記者在台；圖為早前東南衛視駐台記者遭廢證要求離台。（本報資料照片）
疫前台灣最高開放30多名大陸記者在台；圖為早前東南衛視駐台記者遭廢證要求離台。（本報資料照片）

港媒南華早報昨天報導，其大陸籍記者要赴台採訪選舉，被台灣移民署官員要求只能「觀察」、不能寫選舉報導。陸委會副主委詹志宏昨天在記者會表示，「很遺憾他不知道要循我們法規程序」。他說，南華早報可以安排其他適當身分的記者來台，「就不會產生這個事情」。

南華早報指出，台灣移民署官員要求持大陸籍的記者獲短期許可證來台時，不得撰寫任何有關選舉內容，「只能觀察」。由於這項新規定，導致南華早報一名大陸籍記者取消赴台計畫，限制「似乎專門針對大陸公民」。

對此，詹志宏昨日指出，現在法規規定，凡是來自中國大陸的人民，申請赴台灣，一定有一個明確事由，「所以他（陸籍記者）如果要申請到台灣採訪，就照採訪的流程來處理」。他也提到，港澳媒體這次已經有派記者來台觀選、採訪，南華早報不是只有一位記者，「自然可以安排其他適當身分的記者來台，就不會產生這個事情」。

至於是否有南華早報所言的「新規定」，以及法源依據為何？詹志宏則回應，要進入台灣從事交流活動就必須遵循台灣的法規，「新聞自由跟守不守法規完全是兩回事」。詹志宏並指，此案主管機關是移民署不是陸委會，「移民署不希望任何交流個案有違規事情，因為過去違規案例會被要求提早出境」。

據了解，根據現行的法規，有大陸地區人民身分者，就算是在港澳地區或者外國媒體工作，只要是赴台採訪，也都必須依循兩岸事務法規申請、審核跟許可程序。根據「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」，除駐點記者外，來台「短期專業交流」的相關申請規定，必須要有邀請單位、活動計畫及行程表、職務證明等文件。

台北中國時報報導，疫情前台灣已開放新華社、人民日報、中央電視台、中新社等10家陸媒駐台，人數最多時曾高達30多名大陸記者在台，但目前僅有8家陸媒、12名記者駐點。報導還提到，一名資深大陸記者日前申請許可被台灣拒絕，被告知在1個月後再次申請。

至於陸委會此前透露中共拒絕放行任何大陸觀選團赴台，詹志宏說，確實有不少大陸學者申請赴台觀選，其中包括北京、上海、福建及內陸等地的涉台學者。他透露，這都是透過台灣的老師及NGO負責人才掌握相關消息，但到最後一刻都未等到申請案，回頭請教後才知是陸方不允許。

移民 疫情 中共

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