禁團令未解、賣赴陸機票也有事 觀光淪政治犧牲品

台北市41名里長赴大陸旅遊，台北地檢署認為涉嫌受陸方招待，違反反滲透法，去年12月均傳喚到案，文山區里長聯誼會長、興家里長劉宗勳被請回。(本報資料照片)

總統立委選舉將近，不少里長以低價帶團赴中國大陸進行兩岸交流，並接受國台辦人員落地招待，各地都傳出被檢調搜索、約談，卻也讓不少旅行業者連帶受影響。有不具名的旅行業者抱怨，客人來買機票、辦簽證 ，業者根本不知道對方是誰，目前全台約有50家業者也被要求配合調查，十分困擾。

不具名業者指出，在當前還有赴陸禁團令的情況下，一般業者僅能販賣機票、幫忙辦簽證，或是協助考察團聯繫當地地接社，站在業者立場，怎麼可能知道來買機票、辦簽證的消費者身分，或是去當地怎麼被接待？

該名業者抱怨，近期不少里長帶團赴陸被調查，同時也有約50家賣票的旅行社連帶被影響，包括被要求提供旅客名單跟開票名單等，雖然不會有罰則，但仍十分困擾。

業者也提到，現在大陸很多地接社為了搶客，給出很低的價格，團費每人台幣1萬6000元(約518美元)以下都很合理，尤其三線城市因經濟不景氣，住宿一天約台幣1000多元，若兩人一間又更便宜，其餘就是吃飯、遊覽車等費用，有些還會安排購物行程，再壓低團費價格，是否有對價關係很難證明。

一名李姓旅行業者也說，近期業界對於連帶被要求要配合調查，各個都抱怨連連，認為只是協助辦護照、簽證也有問題，實際上根本防不勝防。另一名主要經營大陸市場的陳姓業者表示，禁團令已讓旅行業者很難生存，現在連賣個票也會出事，可說是雪上加霜。

疫後國境開放已逾1年，台灣禁止組團赴陸的禁團令尚未解除，讓旅遊業者苦不堪言，不料尚未等到3月禁令解除，卻又因大選將近，遭執政黨以大陸介選名義被調查，旅遊業者頓時從疫情 海嘯第一排，成了受政治利益影響的海嘯第一排。酷吏苛法之下，政府不仁，百姓如芻狗，對比民進黨政府疫情時期稱「有政府請安心」，如今在綠色恐怖成形之下，誰能安心？

民進黨為選舉不顧民生已不是第一次，觀光 業長期飽受政治干擾，疫後復甦該享有的觀光紅利始終看得到吃不到。不僅疫情苦了3年，去年仍要為爭取兩岸開放持續奔走，沒想到當前一波未平，一波又起，還等不到兩岸觀光正式開放，又因選舉成特定政黨為打擊對手的犧牲品。