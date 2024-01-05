台灣查介選？ 查完遊陸里長還查旅行社 全台50家業者受累

選前敏感時刻，屢傳出里長、退休警因到中國大陸旅遊，遭檢警傳喚、約談，3位台中里長4日在藍營立委候選人陪同下開記者會，控訴綠色恐怖，不查高端疫苗採購卻查里長。(記者陳秋雲／攝影)

大選倒數，民進黨 猛轟「中國介選」議題，檢調大舉在全台約談曾赴中國大陸旅遊里長，光是台中市近日至少45位里長被約談。多位里長昨出面控訴，檢調約談手法太粗暴，有人當街被帶走，藉口偵辦中國介選，問題卻是「為什麼要支持某候選人？」還有里長反諷，「本來以為只有共產黨會做這種事，沒想到民進黨更恐怖」。

不只赴陸里長遭查，如今就連旅行社也受到牽連。不具名的旅行業者抱怨，客人來買機票、辦簽證，業者根本不知道對方是誰，目前全台有約50家業者也被要求配合調查，十分困擾。

國民黨台中市立委候選人林家興、羅廷瑋、廖偉翔昨天舉行記者會，台中市3位里長現身控訴「檢調淪為政治打手」，利用反滲透法、選罷法約談基層里長，訊問內容卻是暗示里長，因支持特定政黨候選人才會惹禍上身。

南區福興里長陳友龍說，政府把民主自由掛嘴邊，做法和對岸獨裁政權沒兩樣，正常民間交流、台灣治理經驗分享卻被當成叛國行為；他這次去廈門是社區交流，為何回到台灣就要被這麼沒尊嚴的對待和調查？

南區工學里長王文明表示，她只是陪候選人站路口就被調查局約談，約談過程中被當作嫌疑犯；里長參加「金廈之旅」，4天3夜花了台幣7800元(約252美元)，還被帶去購物，網路上還有更便宜的，憑什麼把她抓去，以證人之名，卻像嫌疑犯一樣被審問？

南區永和里長李起綸說，他莫名其妙被警察押走，每個里長都被問了7小時，是很恐怖的選舉風氣。還有里長說，難道只要幫特定人站台、去大陸玩都違法嗎？

廖偉翔表示，選區有15位里長被約談，連自己的姑姑、姑丈只是去大陸旅遊都被約談，他反問檢調，交出去的高端名單開始查了沒？最好和訊問這些里長一樣，查這些股東是不是民進黨籍？

林家興說，多少傷害民主自由的行為都是假國家安全之名？「最嚴重的介選不是來自大陸，而是民進黨」。

對於市民大舉遭到調查，台中市長盧秀燕昨說，還在了解中，但這個時候偵辦，大家都覺得「時機太敏感」。

台中地檢署表示，檢察官執行案件，非針對里長等特定人士，如單純受邀招待和選舉無關而無違法疑慮，不在追訴範圍之內，檢方迅速偵辦此類案件，並無政治、黨派考量。

不只台中市，苗栗縣警局刑警大隊一名劉姓退休警官去年10月到大陸梅州等地5天，也遭台北地檢署以反滲透法、公職人員選舉罷免法案由，前天與同團一行共10人到縣警局說明，檢警偵訊約10小時後全數請回。

劉姓退警說，自費去客家原鄉廣東梅州返鄉尋根、尋找商機，只是在通訊軟體微信 貼出「兩岸子子孫孫永享太平」就被入罪，難道這不是兩岸共同的願望嗎？他感嘆自己從警超過30年，效忠中華民國 竟落得如此。

在南投縣，鹿谷鄉余姓、黃姓兩名村長11月間組團帶選民到杭州旅遊6天，由杭州市台灣事務辦公室落地招待，南投地檢署昨傳喚2人和17名團員到案，訊後交保，其餘請回。