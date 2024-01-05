公大校長由教部聘任 管中閔嗆賴：大學法沒「核定」2字

民進黨總統候選人賴清德 日前說，管中閔能就任台大校長是他在行政院長任內核定。管中閔兩度臉書 發文反擊，4日再表示按《大學法》，公立大學校長由教育部 聘任，根本沒有「核定」這兩個字，「不知賴核定什麼？」

他說，賴清德記憶可能有誤，也許他們內部有討論，當年葉俊榮部長決定後，行政院、總統府都否認跟這件有關，都說不同意是教育部決定的，可能隔了五年大家都忘了，但「我作為受害人都還記得」。

管中閔日前兩度在臉書貼文批2018年政府傾盡全力，粗暴干涉台大校長遴選，迫害校長當選人、破壞大學自治，當時的行政院長是賴清德；之後再批賴清德面對質疑敢做不敢當，「我所見者，亦不過秦舞陽之流爾」。

台中市立委候選人廖偉翔4日邀「大學的脊梁」作者楊渡與管中閔演講，管再度開砲說「如果今天還說對我有所幫助，可能認為全台灣人民都是弱智或喪失記憶。」他說，他在賴選台南市長前就認識賴，當時新潮流一些較熟的朋友曾到他在台大研究室討論政見，年代久遠，賴可能不記得了，但自己都記得。

賴清德到桃園輔選表示，管中閔支持國民黨總統候選人侯友宜，當然什麼話都說的出來，當初爭議是從台大校園而起，管參選過程存在一些問題，這問題是管必須去說明面對。