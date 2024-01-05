這票決定中華民國命運 侯友宜：我要贏

國民黨總統候選人侯友宜表示，「這一票太珍貴，將決定中華民國的命運，一定要集中投給在野最強候選人侯康配」。（記者潘俊宏／攝影）

總統大選投票倒數，國民黨總統候選人侯友宜 4日接受本報系聯合報專訪，呼籲選民「集中選票，促成政黨輪替」；他也火力全開，批民進黨 執政貪腐、將國家帶向災難，台灣正在命運的十字路口，若民進黨繼續執政，台灣只會繼續沉淪，「這一票太珍貴，將決定中華民國 的命運，一定要集中投給在野最強候選人侯康配」。

侯友宜表示，民主要制衡，大家必須集中選票，這是政黨輪替最後一哩路，他再向民眾黨總統候選人柯文哲遞出橄欖枝，呼籲藍白共同促成政黨輪替，組成聯合政府，「上一階段藍白合沒有合作成功，下一階段用選票促成，用選票達成另一種藍白合」。

侯友宜說，民進黨總統候選人賴清德先稱「中華民國是災難」，又改口「中華民國憲法是災難」，這不是口誤，都是賴的實話，「他不是心裡有台獨，賴清德就是台獨。」侯友宜強調自己走中間路線，在外交上不會是麻煩製造者，反倒是兩岸學者都建議賴要凍結台獨黨綱，美國政府也說「不支持台獨」。至於柯文哲，個性變來變去，一下說兩岸一家親、一下又自稱墨綠。

侯表示，這次是選風最敗壞的一次，抹黑、造謠、抹紅，政府介選痕跡都看得很清楚，民進黨為贏得政權以騙術竊取國家，分化對立造成衝突。因此這場仗他非贏不可，「我不但要贏，也一定會贏」。

「將國家寄託於一個路線不清楚的人，是一場賭注。」侯友宜強調，戰爭不能用賭的，生命不能用賭的，不可以有萬一，國家領導人不能模稜兩可，反對民進黨執政的人必須集中選票，這一票不能浪費。

侯友宜更表示贊成內閣制，他認為行政與立法的互動必須是有權有責，不能像民進黨獨裁政府，未來新政府要由新誕生的立法院不同黨派組成的「國會最大聯盟」組閣，真正落實「民主制衡、責任政治」。

侯友宜稱民眾黨是「好朋友」，只要理念一致都可為台灣努力，未來可共組聯合政府，把國家治理好。他也稱讚鴻海創辦人郭台銘與柯文哲都是國家發展過程的重要人士，盼能貢獻一己之力。