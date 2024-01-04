侯友宜賣台？韓國瑜：跟我長出滿頭秀髮一樣完全不可能

國民黨不分區立委排名第一的韓國瑜說，侯友宜是全台灣最本土的政治人物，民進黨說侯要賣台，這跟韓國瑜長出滿頭秀髮一樣，完全不可能。（記者邱瑞杰／攝影）

國民黨不分區立委排名第一的韓國瑜 4日晚在基隆說，從國家口罩隊、疫苗隊、雞蛋隊，「民進黨 到底吃飽了沒有？」現在選舉到了，民進黨拿不出政績，竟說國民黨總統候選人侯友宜 要賣台，不是好笑到了極限嗎？侯友宜是全台灣最本土的政治人物，說侯賣台跟韓國瑜長出滿頭秀髮一樣，完全不可能。

國民黨總統、立委基隆市聯合競選總部，在安樂路舊麵分廠舉辦「團結勝利大會」，韓國瑜站台時說，有句話叫雙龍抱珠，兩條龍保護寶珠。基隆有年輕有為的市長謝國樑，以及基隆鄉親用智慧支持的林沛祥，將來一個市長、一個立委保護基隆，爭取基隆的建設，擦亮基隆的招牌，兩個人搭檔是非常了不起的機會。

韓國瑜表示，他剛才在宜蘭，45萬人才1位立委，結果他們的立委跟詐騙集團勾結，整個宜蘭縣的臉都快丟光了。基隆36萬人也只有1位立委，為什麼要支持林沛祥？因為看到林沛祥就感覺到年輕有活力，有國際觀，林沛祥看到基隆未來的發展，一定要從交通著手。擦亮基隆市這個品牌，要大量招商引資到基隆，林也看到了，尤其是城市的形象，「基隆市」3個字一定要擦亮，變成一張閃亮的名片。

韓國瑜說，一個地區只有一個立委，對城市來說非常辛苦，甚至不公平。將來林沛祥進到立法院保證不會孤獨，因為謝龍介和韓國瑜會全力幫助林沛祥造福基隆。

韓國瑜表示，還有9天就要投票，下次總統投票要再等4年，貪汙腐敗的民進黨，不客氣的說，「你們已經撈夠了，已經賺翻了」，民進黨把政治的選票當作貪汙的鈔票，撈夠了，也吃飽了。