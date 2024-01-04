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密使、賄選 陸配不滿：每到選舉就被扣帽

記者唐筱恬／台北4日電
副總統賴清德（右三）擔任民進黨主席後成立新住民事務部，並表示「對新住民朋友尊重和理解，是民進黨核心理念」。（本報資料照片）
副總統賴清德（右三）擔任民進黨主席後成立新住民事務部，並表示「對新住民朋友尊重和理解，是民進黨核心理念」。（本報資料照片）

檢調嚴查赴中招待介選案件數量暴增，還特別針對「新住民團體」進行調查，讓陸配普遍感到被歧視。去年因被民眾黨提名為不分區立委而遭撲天蓋地攻擊的中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯感慨說，陸配團體多年來一直有許多兩岸民間交流活動，大陸身為主人接待陸配回娘家是相當正常的，但一遇到選舉就被稱「賄選」，對陸配實在非常有針對性，也讓大家體會不出台灣的民主自由在哪？

根據內政部統計，陸籍配偶在台灣約有38萬人，取得身分證者約14萬人左右，而陸配取得身分證後即擁有投票權，這群人在檢調調查境外介選態樣中，成為被鎖定的對象。來自吉林的陸配楊國域不滿地說，「我今天手裡擁有一張選票，那是我的自主權，大陸根本無權干預我，而且取得身分證的陸配才不過10萬多人，是能影響選舉嗎？」

楊國域說，大部分陸籍配偶遠嫁來台灣，在台灣的生活就是照顧家庭、工作等，日子相當單純，每過一段時間當然都會很思念家鄉。陸配姐妹們會組團一同回家探親，或是帶孩子回去認識父母的家鄉，平時、選舉期間都有，而且都是自己出機票錢，陸方接待他們，但一到選舉期間就被「扣帽子」，相當不合理。

「有一些陸籍姐妹們到大陸娘家一趟，回來後就被無緣無故請去喝茶」，中華兩岸婚姻家庭服務聯盟創會理事長史雪燕說，最近一、兩周聽聞台中、高雄都有陸配被請去喝茶，政府一到大選時就拿陸配開刀，吃定陸配背後沒政黨、沒靠山，就把陸配扣上「密使」、「賄選」等標籤，刻意製造綠色恐怖，令人相當失望，她質疑「難道民進黨政府選上後，完全不用兩岸交流嗎？」

兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明則表示，陸配團體本來就與對岸有許多交流活動，而團體到了對岸，自然而然就會有活動、進行參訪等，完全跟選舉無關，平常都沒事，選舉期間就被扣帽子，陸配成了選舉祭旗。

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