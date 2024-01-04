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法務部查介選鎖定新住民 列5境外模式之首挨批歧視

記者程平、王聖藜、屈彥辰、蔡晉宇／台北4日電
法務部上周在行政院會報告須加強查緝的五大境外勢力新興介選模式，將新住民列為首位，引發歧視新住民的爭議。圖為去年民進黨全代會，立委羅美玲（右）與新住民代表一同高舉「挺台灣」毛巾造勢。（本報資料照片）
法務部上周在行政院會報告須加強查緝的五大境外勢力新興介選模式，將新住民列為首位，引發歧視新住民的爭議。圖為去年民進黨全代會，立委羅美玲（右）與新住民代表一同高舉「挺台灣」毛巾造勢。（本報資料照片）

2024大選投票在即，法務部上周在行政院會報告須加強查緝的五大境外勢力新興介選模式時，竟將新住民列為首位，直指境外勢力會藉由在台新住民發展組織從事介選犯罪，多位與會官員表達不認同。據指出，與會的桃園市副市長蘇俊賓當場提醒，這種標籤新住民的做法有待商榷，台南市長黃偉哲也認為不宜。

法務部日前舉辦選舉查察座談會，檢察總長邢泰釗提醒「黑、紅、金」挑戰，「紅」即境外勢力介選。移民署中區事務大隊副大隊長徐靜儒指出，針對重點對象布雷，關注新住民及其團體於選舉期間是否有參加餐會、赴陸接受招待等情形。

行政院長陳建仁上周四行政院會聽取「境外勢力介選態樣及因應策略」報告，法務部檢察司表示加強查察五大新興介選模式，包括「新住民」藉由在台新住民發展組織從事介選犯罪；「赴陸旅遊」透過親陸民代招攬組團赴陸旅遊；「不實民調」資助資金指示製作不實民調；「不實訊息」透過赴陸訪團返國傳遞不實訊息；「深偽技術」傳遞深偽假訊息。

陳建仁裁示，為阻絕境外勢力介選的干擾，務必全力配合全線清查境外勢力介選人員，並全力偵辦境外勢力介選案件。

不過，對於新住民被貼上標籤，在場官員認為不妥。蘇俊賓提醒，不法交流或特定動機交流要嚴查，但絕大多數新住民不會做這樣的事，不應把新住民貼上標籤，新住民旅遊、交流應避免汙名化。黃偉哲也呼應，指法務部報告單獨把新住民列出來，的確有觀感問題，建議調整。

當天也與會的台北市副市長李四川表示，這是標籤化新住民，又是法務部的報告，會讓新住民感到害怕，非常不妥；新北市副市長朱惕之也說，確實有與會人士認為把新住民標籤化是非常不妥的。

法務部在院會後修正簡報內容，將「新住民」標題改為「在地協力」，並將「藉由在台新住民發展組織從事介選犯罪」修正為「藉由在台特定團體發展組織從事介選犯罪」。

國民黨立委王鴻薇批評，民進黨要選票時就說台灣是共融多元的社會，要政治追殺時就不惜把新住民當祭品，是不折不扣的歧視，非常惡劣，不支持民進黨就被抹成中國介選，對來自中國大陸的新住民更是不合理。國民黨立委李德維認為，這是羞辱，這種族群情結對於民主自由是非常諷刺的意識形態。

師大政治所教授曲兆祥認為，這是某種程度的恐怖，現在只是不用「匪」字眼，名詞不同，但所指的事情是一樣的，認為到處都是匪諜，也顯現自我信心不足，甚至是內部不信任。

政大法學院副教授廖元豪說，要有明顯證據才可以指人為代理人，不能只因有招待或有關係而認定，這類話語非指涉個人，是泛指整個族群，該族群無法反證，因是扣整個族群帽子。

民進黨不分區立委候選人沈伯洋說，保障言論自由是基本概念，在野黨的批評，也是未來代理人法案盤點內容一環，未來不光是著重人的處理，金流也是要先處理的重點。

民進黨 民調 國民黨

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