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若再當選 川普：將用二戰時做法「大規模」驅逐無證客

支持聯合政府 趙少康：如果當選 找柯郭討論組閣

台灣新聞組／台北4日電
國民黨副總統候選人趙少康接受「董事長開講」專訪，表示自己支持聯合政府。（董事長開講直播截圖）
國民黨副總統候選人趙少康接受「董事長開講」專訪，表示自己支持聯合政府。（董事長開講直播截圖）

國民黨副總統候選人趙少康昨晚接受「董事長開講」專訪表示，自己支持聯合政府，若當選，選後將把民眾黨總統候選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘都請來，「行政院長都可以討論」。趙雖強調這是他的個人意見，但相信國民黨總統候選人侯友宜「也希望多點人進來」。

對於網友提問，大陸民主化後和平統一的可能性，趙少康回應，他能管的是未來四年，之後事情不是他能管的，目前看不出兩岸有統一基礎。他認為要能夠坐下來談經貿合作、共打犯罪、台商權益如何保障等這些問題，先恢復成前總統馬英九時期狀況，當選未來四年不可能談統一，以後可不可以，誰也不知道。

對於台獨會有幾個國家承認。趙少康說他很懷疑，賴清德當選的話，不確定性太高，不用等到520就職，中間就會有問題。

趙少康還談到，賴清德最嚴重的不是違建問題，而是20幾個國安人員租旁邊賴清德哥哥的房子，分三班幫忙看守房子，他估一個月約花150萬，一年1800萬，四年7000萬，國安局立刻反駁只有付8000元房租，那幾個人不用吃飯？這是貪瀆，賴又不住那裡。

民眾黨昨也舉行「賴清德在總統辯論的九大謊言」記者會，批評賴清德「誠信破產、說謊成性、知法犯法、造謠抹黑、嚴重失格、兩面手法、欺騙社會、慣性雙標及迴避弊案」。民眾黨不分區立委候選人黃國昌說，賴清德在辯論會混淆視聽，未來要讓人如何相信他的誠信？請賴清德出面說清楚講明白。

賴清德 趙少康 國民黨

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