高端疑雲 藍喊話陳建仁立院報告 綠：照程序來

行政院長陳建仁3日表示，高端是否同意提早公布合約，需經過股東會討論。圖為高端疫苗竹北廠。（本報資料照片）

高端爭議再起，國民黨 立法院黨團昨正式提案，要求立法院長游錫堃盡速召集朝野黨團協商、召開臨時會，明天邀請行政院長陳建仁專案報告；民眾黨、時代力量黨團傾向支持。面對藍營出招，民進黨 團批評政治操作，黨團總召柯建銘表示，擬請游錫堃下周一召開朝野協商，「一切按照程序來」。

陳建仁回應說，政府會跟高端談，看高端是否同意提早公布合約內容，政院希望提早公布以昭公信，但高端是上市櫃公司，需經過股東會討論程序才能決定是否公布。

陳建仁還表示，政府採購疫苗時簽署定型化契約，與各廠牌都簽有保密協定，高端保密期限為五年，外界質疑高端合約封存30年是錯誤的說法，其實30年指的是公文保存期限，非保密期限。

民進黨總統候選人賴清德於辯論會表態贊成公開高端疫苗 資料，國民黨團總召曾銘宗昨說，首先要確認是否要公布合約，第二是確認有無圖利特定廠商，最後是否危害全民健康權；賴清德已表態，行政院、衛福部還不想公布，高度懷疑執政黨是想等選後才公布。他說，國民黨團已正式送案，盼游錫堃盡快召集朝野協商，明請陳建仁專案報告。

民眾黨團幹事長張其祿說，黨團會再討論，方向上應會支持國民黨團提案。他說，高端疑雲重重，但民進黨目前執政，相關司法單位一直表示查無不法，在野只能提出相關事證質疑，賴清德既然已說願公開高端合約資料，那就請盡快公布。

時力黨團副總召陳椒華表示，高端疫苗爭議確實需要好好追究，但本屆立法院還有很多重要法案沒有處理，例如「吹哨者保護法」等也應一併處理；時力支持舉行臨時會。

另外，國民黨質疑高端股東逾千人是民進黨黨員，陳建仁說，高端是上市公司，股東成員一定很多，是不是有上千人是民進黨籍，這是個想像的數字，不知道這個數據是從哪來；他批評，這是一個選舉的伎倆，又要來抹黑高端的股東群，是很不好的選舉造假做法。