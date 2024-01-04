黑白集／柯文哲加盟抹紅隊 學好學滿民進黨

民眾黨總統候選人柯文哲（右）說自己最討厭「被抹紅」，沒想到他搖身一變，也能立馬變身抹紅者，圖為他與支持者握手。（本報資料照片）

柯文哲 說自己最討厭「被抹紅」，沒想到他搖身一變，也能立馬變身抹紅者。起因是，侯友宜受訪時向民眾黨喊話，說「藍白合六點協議依然有效！」柯文哲竟回稱，「已是中共支持的人了，還談什麼？」用詞之惡毒，超乎想像。

柯文哲急於抹紅藍軍，原因無他，是想擺脫自己「被邊緣化」的地位。他也可能認為，侯提藍白合六點協議，暗藏號召「棄柯保侯」之意，所以起手反擊就是狠招。問題是，討厭別人抹紅自己，又用同一手段抹紅別人，柯文哲再度展現他的善變，他的中心思想何在？

這已不是柯文哲第一次對國民黨 下毒手。上月初，他發表給黨員及家人的一封信，提到「侯康配」，就批對方是「急速傾中路線」，還說「抹紅他們，剛好而已」。當時藍白合剛破局，他聲勢急劇下墜，所以得靠這招來博聲量。但藍白合破局，不正因為柯文哲堅持自己非要「當正的」嗎？他的「科學證據」，如今在哪？

柯文哲嘴巴說討厭民進黨 ，但學起民進黨來，也都學好學滿。幾天前他才痛批賴清德，說自己提「兩岸一家親」換蔡英文總統世大運上台，就被民進黨天天抹紅；兩岸同文同種，他也反對去中國化。一轉身，他卻以同一手法抹紅國民黨。

柯文哲正式加盟抹紅隊，選後也會加入他口中的詐騙集團嗎？