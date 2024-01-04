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海協會：台這場選舉是和與戰抉擇 重申反台獨底線不變

記者陳政錄／綜合報導
大陸海協會會長張志軍。（中新社）
大陸海協會會長張志軍。（中新社）

新華社3日發布大陸海協會長張志軍在「兩岸關係」雜誌上的新年寄語。張志軍表示，即將舉行的台灣兩項選舉，是和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的重要抉擇，廣大台灣同胞要站在歷史正確的一邊，為推動兩岸關係重回和平發展正軌做出堅定正確的選擇。

張志軍在「兩岸關係」雜誌2024年第一期發表題為「守正創新奮發作為」文章，代表海協會向台灣同胞致以新年問候和祝福。

張志軍在文中提到，2023年，海協會舉辦汪辜會談30周年系列活動，系統回顧總結汪辜會談的歷史和成果，闡釋汪辜會談的寶貴經驗和重要啟示。同時穩妥處理各類涉台突發事件和急難救助事項，廣泛參加各地涉台活動，積極邀請島內團體來大陸參訪。

他強調，「不管國際風雲如何變幻，祖國大陸推動兩岸關係和平發展、融合發展的決心不會動搖，促進兩岸交流合作、增進同胞利益福祉的初心不會改變，堅守一個中國原則、反對『台獨』分裂和外部干涉的底線不會改變。」

張志軍表示，新的一年裡，海協會將與廣大台灣同胞同心協力，以文化促認同，以交流增情感，以融合匯力量，共同為推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一作出新的貢獻。

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