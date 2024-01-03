選前共諜案起訴多起…反滲透法偵辦增 學者：時機啟人疑竇

2020年總統大選前，檢調大動作偵辦中國創新投資公司主席向心(右)、龔青(左)夫婦，因為共諜案查不出證據，北檢轉為偵辦洗錢，但日前也獲判無罪確定，終能離境。(本報資料照片)

2024大選，檢調嚴查赴中招待介選案件暴增，根據最高檢察署統計，反滲透法偵辦案件從4年前的0件，至上月29日增至85件、155人涉案；學者李大中指出，此類疑似中共 介選案件爆發的時機點啟人疑竇，甚至出現「外銷轉內銷」的情況，提醒大選將至，執政者應更小心，不要做出可能被視作介選的動作，讓民眾看破手腳。

最高檢說，台灣人民赴境外接受外國政府有目的性的資助，如果發生在其他國家早已繩之以法。

曾處理過國安案件的律師指出，如今檢調偵辦共諜案常用反滲透法、國安法、選舉罷免法，但法條要件、概念不明確，如何認定被告有無被滲透或發展組織，操之檢調或國安單位的認定，檢察官辦案一定得謹慎小心，否則很容易被認為是「政治辦案」，操弄亡國感企圖影響選情，化人民恐懼為選票的意味，損及檢察官的形象及公信力。

2020年總統大選前，僅憑王立強的跨海烏龍爆料，檢調大動作偵辦中國創新投資 公司主席向心、龔青夫婦，最後無罪；這次選前兩個月起訴多起共諜案、大舉查辦里長赴陸旅遊，時間點都「巧合」在大選前敏感時刻，包括北市有41位里長遭指控自去年6月到12月間以不對等團費赴中國、接受中共人員落地招待，高雄地檢署日前也大動作以涉嫌違反選罷法、反滲透法約談疑受中共招待的里長。

政治大學法律學系副教授廖元豪表示，檢調辦案只看證據不分時間，罪證充足當然得介入偵查，而外界因無法查閱個案卷宗資料，難以評斷偵查作為是否「過當」，但查辦國安案件應低調、謹慎，尤其適逢選舉期間，應避免爭議或讓人有影響選舉的疑慮。

此外，外媒報導台灣知名樂團五月天遭中方施壓，要求在總統大選前發表支持中國的談話，但外媒所引用的消息來源是台灣國安系統官員，最後卻因為國外媒體的報導在台灣掀起討論。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中表示，每每提到介選，在政府的宣傳中都是指對岸或境外勢力，但大家可能會忽略，到了選舉關頭，執政者也可能耍小動作，他提醒政府，隨著選戰接近，任何動作都有可能影響選舉，更可能被視為是認知作戰，甚至介選，應該更為謹慎，假設政府確實掌握可靠的情資和證據，為何不是對民眾開誠布公，而是透過外國媒體來製造選舉效果？這是非常不應該的。

針對檢調在大選期間大舉查辦中共介選，學界、法界人士紛紛呼籲，國安案件動見觀瞻，出手不慎，影響司法威信；司法不能以意識形態辦案，政治也不該藉由司法影響選情，不然司法公信力持續低落、形象不斷毀敗，恐是覆水難收。

政治大學法律學系副教授廖元豪指出，國安案件動見觀瞻，證據要夠強才能發動偵查作為，寧可「一出手就中」，不要弄得貽笑大方、雷聲大雨點小。

曾處理過國安案件的律師指出，司法不能以意識形態辦案，政治也不該藉由司法影響選情，不然司法公信力持續低落、形象不斷毀敗，恐是覆水難收，提再多司法改革也無法挽救。他指出，尤其反滲透法難以和國安法區分，無疑是疊床架屋，混亂法秩序，且在選前通過也讓人不免有「政治考量」。

日前有媒體報導中共利用台商介選，指控大陸台企聯要求台商捐款給國民黨，台企聯昨聲明反駁，稱該報導是假新聞、真汙衊，強調從未以秘書處名義發過向台灣特定政黨捐助政治獻金的通知，有關媒體移花接木製造假新聞混淆視聽，企圖影響選舉結果，居心叵測，讓台商淪為被抹黑攻擊的對象。