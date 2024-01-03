新聞眼／選舉動用國家機器 新威權主義再現

蔡政府利用反滲透法嚇阻境外敵對勢力，要不要捫心自問自己有沒有在介選？(本報資料照片)

全台檢警調廉此次大選前接連偵辦國人赴大陸旅遊疑接受台辦招待案，依反滲透法對各地里長搜索約談後，美其名要嚇阻境外敵對勢力介選，要不要捫心自問自己有沒有在介選？原是為監督公職人員廉政的政風人員，如今以收集情資之名，對在野黨候選人大加情蒐，比過去遭黨外人士詬病的人二還誇張的作為，當執政者拿國家機器對付在野不同聲音，營造的寒蟬效應，讓新威權主義較過往更令人不寒而慄。

2020年大選前炒作、大選後通過的反滲透法，由民進黨 一手主導，挾人海優勢法案橫柴入灶，應和香港「反送中 」運動、「亡國感」演得淋漓盡致，搭配上「抗中保台」的選舉主軸，民進黨得票數輾壓在野黨，嘗到政權保衛的果實。

事實上，反滲透法規範的不止是選舉而已，立法目的在捍衛國家一切主權於任何時間均不容許侵犯，無奈的是，爭議性法案通過4年，承平時候擺著不用，總統大選前拿來專法專用，甚至是為一黨所獨用。

反滲透法最高罰則是5年有期徒刑，定罪殺傷力不小，法律三讀迄今，全國審判機關只有新北地院作成一件判決，這件「唯一」裁判，是一名呂姓里長候選人的認罪案例，換句話說，反滲透法的法律見解，並沒有因辯論而辯出真理。

民主國家人民投藍、投綠是參政選擇，當里長辯解「不一定支持誰」，檢調卻拿薄弱證據興師問罪，行政指導下的檢察權，就在破壞民主的基本精神與價值。

反滲透法是意識形態下的產物，惡法亦法，檢察官雖取得辦案的法源依據，但法官才有權力判斷此類行為態樣究竟該不該處罰，里長大掃蕩的後續舉證，如不足以讓法官形成有罪心證，此時檢調案子辦得愈凶，就是介選愈深。

兩岸交流因政策鎖國冷卻，但人民不是政府，政府與對岸不接觸、不談判，不表示人民不可以，選前反滲透大執法製造法律外的政治效應，適用不成熟法典，宜保守、謙抑為之，沒有法律見解的案子檢調大辦特辦，像不像拿御用尚方寶劍在介選？

副總統賴清德 2019年黨內總統初選，曾公開懇求蔡總統要求網軍停止攻擊他，賴清德當時間接證明連總統都有網軍，以及網軍攻擊同志也不手軟。蔡政府執政後網軍、側翼更加猖獗，銘傳大學廣電系主任杜聖聰說，媒體收買愈來愈重，寒蟬效應愈來愈大，網軍公然進入政府部門，以機要人員卡位，成為「集體犬儒症候群」，民眾愈來愈難看到客觀公正的真相。

民進黨在野時常標榜「黨政軍退出媒體」，如今卻變形為「媒體國家隊」，國家機器堂而皇之介入，亂象叢生，形成「沉默螺旋效應」，極端意見取代主流意見，絕大多數民眾變成「沉默的公民」，不是沒意見，而是不想被網軍出征。政大傳播學院兼任教授鄭自隆指出三大問題：政論節目立場極端化、廣電媒體監理失衡、內容產業缺乏發展目標。

國立台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚說，很多民眾都感受到電視新聞偏差愈來愈明顯，國家通訊傳播委員會似乎不聞不問，公部門應該要委託客觀調查，可以透過內容分析確認新聞偏差是否存在，並請電視台自律。

賴祥蔚也說，網軍問題也是民進黨執政後的新問題，連賴清德都曾批評過網軍，至於網軍有沒有傳播假訊息、破壞選舉公平、意圖使人不當選，中選會、內政部、數發部應該提出具體措施來調查並處理，主管機關若放任不管，只會傷害台灣社會。

對於公廣集團預算長年仰賴政府補助，公共媒體的獨立性、中立性飽受質疑，甚至被質疑「綠化」，賴祥蔚說，賴清德日前宣布要讓公廣集團強化台灣的國際話語權，恐怕是誤把公廣集團當成國家宣傳機器，「要小心把公共媒體變成國家媒體」。