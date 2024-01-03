我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區將迎入冬以來最低氣溫 北加幾處山區有冬季暴雪警告

日航完美疏散 38年前520死空難換來「用血寫的」安全規則

新聞眼／選舉動用國家機器 新威權主義再現

記者 王聖藜
蔡政府利用反滲透法嚇阻境外敵對勢力，要不要捫心自問自己有沒有在介選？(本報資料照片)
蔡政府利用反滲透法嚇阻境外敵對勢力，要不要捫心自問自己有沒有在介選？(本報資料照片)

全台檢警調廉此次大選前接連偵辦國人赴大陸旅遊疑接受台辦招待案，依反滲透法對各地里長搜索約談後，美其名要嚇阻境外敵對勢力介選，要不要捫心自問自己有沒有在介選？原是為監督公職人員廉政的政風人員，如今以收集情資之名，對在野黨候選人大加情蒐，比過去遭黨外人士詬病的人二還誇張的作為，當執政者拿國家機器對付在野不同聲音，營造的寒蟬效應，讓新威權主義較過往更令人不寒而慄。

2020年大選前炒作、大選後通過的反滲透法，由民進黨一手主導，挾人海優勢法案橫柴入灶，應和香港「反送中」運動、「亡國感」演得淋漓盡致，搭配上「抗中保台」的選舉主軸，民進黨得票數輾壓在野黨，嘗到政權保衛的果實。

事實上，反滲透法規範的不止是選舉而已，立法目的在捍衛國家一切主權於任何時間均不容許侵犯，無奈的是，爭議性法案通過4年，承平時候擺著不用，總統大選前拿來專法專用，甚至是為一黨所獨用。

反滲透法最高罰則是5年有期徒刑，定罪殺傷力不小，法律三讀迄今，全國審判機關只有新北地院作成一件判決，這件「唯一」裁判，是一名呂姓里長候選人的認罪案例，換句話說，反滲透法的法律見解，並沒有因辯論而辯出真理。

民主國家人民投藍、投綠是參政選擇，當里長辯解「不一定支持誰」，檢調卻拿薄弱證據興師問罪，行政指導下的檢察權，就在破壞民主的基本精神與價值。

反滲透法是意識形態下的產物，惡法亦法，檢察官雖取得辦案的法源依據，但法官才有權力判斷此類行為態樣究竟該不該處罰，里長大掃蕩的後續舉證，如不足以讓法官形成有罪心證，此時檢調案子辦得愈凶，就是介選愈深。

兩岸交流因政策鎖國冷卻，但人民不是政府，政府與對岸不接觸、不談判，不表示人民不可以，選前反滲透大執法製造法律外的政治效應，適用不成熟法典，宜保守、謙抑為之，沒有法律見解的案子檢調大辦特辦，像不像拿御用尚方寶劍在介選？

副總統賴清德2019年黨內總統初選，曾公開懇求蔡總統要求網軍停止攻擊他，賴清德當時間接證明連總統都有網軍，以及網軍攻擊同志也不手軟。蔡政府執政後網軍、側翼更加猖獗，銘傳大學廣電系主任杜聖聰說，媒體收買愈來愈重，寒蟬效應愈來愈大，網軍公然進入政府部門，以機要人員卡位，成為「集體犬儒症候群」，民眾愈來愈難看到客觀公正的真相。

民進黨在野時常標榜「黨政軍退出媒體」，如今卻變形為「媒體國家隊」，國家機器堂而皇之介入，亂象叢生，形成「沉默螺旋效應」，極端意見取代主流意見，絕大多數民眾變成「沉默的公民」，不是沒意見，而是不想被網軍出征。政大傳播學院兼任教授鄭自隆指出三大問題：政論節目立場極端化、廣電媒體監理失衡、內容產業缺乏發展目標。

國立台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚說，很多民眾都感受到電視新聞偏差愈來愈明顯，國家通訊傳播委員會似乎不聞不問，公部門應該要委託客觀調查，可以透過內容分析確認新聞偏差是否存在，並請電視台自律。

賴祥蔚也說，網軍問題也是民進黨執政後的新問題，連賴清德都曾批評過網軍，至於網軍有沒有傳播假訊息、破壞選舉公平、意圖使人不當選，中選會、內政部、數發部應該提出具體措施來調查並處理，主管機關若放任不管，只會傷害台灣社會。

對於公廣集團預算長年仰賴政府補助，公共媒體的獨立性、中立性飽受質疑，甚至被質疑「綠化」，賴祥蔚說，賴清德日前宣布要讓公廣集團強化台灣的國際話語權，恐怕是誤把公廣集團當成國家宣傳機器，「要小心把公共媒體變成國家媒體」。

賴清德 民進黨 反送中

上一則

曾是台灣棒壇那道光 張誌家紅極一時卻稍縱即逝

下一則

新聞評論／欲知高端等弊案真相，政黨輪替比較快

延伸閱讀

南韓在野黨魁才遇刺 賴清德突被她「吻襲」引國安疑慮

南韓在野黨魁才遇刺 賴清德突被她「吻襲」引國安疑慮
賴清德被女子拉脖子親臉 隨扈臉都綠了連忙制止

賴清德被女子拉脖子親臉 隨扈臉都綠了連忙制止
賴清德拜關公談和平 比喻劉關也不會跑去和曹操簽協定

賴清德拜關公談和平 比喻劉關也不會跑去和曹操簽協定
蕭美琴八德開講 強調她與賴清德有一特點比其他2組強

蕭美琴八德開講 強調她與賴清德有一特點比其他2組強

熱門新聞

引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14
30日下午的總統候選人電視辯論，民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）辯論前合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

2023-12-30 18:07
遭割喉新北國三生今晨過世，新北檢警今天前往相驗，據了解，死者頸部、左胸、右下背等處，共中10刀，刀刀致命。記者黃子騰／攝影

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

2023-12-27 11:03
桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝

萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝

2023-12-31 14:17
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

2024-01-01 08:56
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）出席電視辯論會，表示「來給主席加油」。記者許正宏／攝影

被拍到辯論會台下睡著 吳欣盈：感冒帶孩子沒辦法

2023-12-30 09:59

超人氣

更多 >
毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原

毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原
日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷
紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關
Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區
奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案

奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案