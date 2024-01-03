藍稱高端綠營股東逾千有名冊 赴地檢署告發 高端也喊告

國民黨立委候選人廖偉翔（右）表示，有上千民進黨員是高端股東。(記者胡經周／攝影)

國民黨 立委王鴻薇及國民黨台中市立委候選人廖偉翔、林家興、羅廷瑋昨舉行記者會指出，高端爆料錄音檔已被證實為真，他們還有份股東名冊，涵括一千多名民進黨 員及幹部，還有大股東在高端股價低點持股、高點賣掉，令人質疑高端是否已成為民進黨事業？要求檢察官調查。

廖偉翔、林家興及羅廷瑋隨即由律師林瓊嘉陪同，到台北地檢署遞狀告發高端董事長陳銘政、總經理陳燦堅及民進黨前立委劉俊雄，罪名是詐欺、圖利及證券交易法內線交易罪。林瓊嘉表示，高端有沒有用不實訊息獲取標案？政府人員對高端有沒有不實採購或明知不實而包庇？高端股價異常跌漲有沒有內線交易？希望檢方調查清楚。

廖偉翔指出，他上周公布3段高端董事會錄音檔，高端發布聲明稿，代表錄音檔為真，內容中有成大醫師說該案「穩通過」，還說一路開綠燈、價格在700元（台幣，下同，約22.5美元）以上可拿到董事會分，高端遲未公布這位成大醫師身分。

廖偉翔還說，他收到1份高端股東名冊，至少有1000多名民進黨員持有高端股票，有多名綠營重要人士，包括劉姓前立委、信賴之友會核心幹部張姓經理、蔡英文地方婦女會後援會核心幹部；這些「綠友友人士」2020年持股時的股價約20元，最高頂多120元，劉姓前立委還是前10大股東並於2021年高端股票漲最多時賣掉持股，懷疑有內線交易。

王鴻薇說，去年12月30日在總統候選人辯論會中，民進黨總統候選人賴清德說公開高端合約符合公平正義，但高端立刻說有保密合約，要公開就應所有合約一起公開，代表不願公開，而衛福部長薛瑞元還說業者同意就可以公開，但究竟誰才是買主？高端疫苗 是用納稅人的錢購買，薛瑞元究竟是中華民國衛福部長還是高端的衛福部長？

王鴻薇質疑，股東名冊內竟有高達1000人都是民進黨員或幹部，難道高端已變成民進黨事業？

高端昨天聲明，以不法手段取得之資料，穿鑿附會、抹黑造謠，已委請律師提告，並尋求司法介入調查。高端公司發言人李思賢說，非法取得的資訊已影響到4.6萬名股東權益，內部會檢討相關內控與駭客攻擊防護；股東資料不會註記黨籍，將與律師討論，確認告訴對象是國民黨或者候選人本人，由當事人交代如何非法取得個資。

另外，高端疫苗合約公開與否再度成為輿論焦點。衛福部長薛瑞元昨天說，原則上要高端同意才公開，同意了就沒有所謂保密問題，會盡量說服；李思賢說，高端是上市櫃公司，必須遵守跟政府間簽訂的合約與法律規範，而BNT、莫德納、AZ等新冠疫苗供應商也都簽了保密條款，「是不是要一起解密」？

薛瑞元表示，好像沒人質疑其他疫苗，高端情況比較特殊，會再多溝通，盡可能說服，原則上還是要高端同意才會公開，近期將討論公開合約事宜。

衛福部前部長陳時中說「合約能公布最好」，但能不能公布要和廠商協商，若對方願意，速度會快很多，否則因為內容被保護，被他人攻擊也無法回應，他不太想講不好聽的話，但到現在還有人在喊「封存」，但這是「保存」，證據保存愈久，事實就會保存愈久，若有人說他「內線交易」一定提告。

疾管署發言人羅一鈞表示，新冠疫苗採購與接種推動一切依法行政，絕無涉炒股或其他不法之事。