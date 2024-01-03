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藍委質疑輔選子弟兵 陳菊辦公室否認

台灣新聞組／高雄3日電
陳菊被質疑陳菊為子弟兵李柏毅輔選。(本報資料照片)
陳菊被質疑陳菊為子弟兵李柏毅輔選。(本報資料照片)

2024大選投票日逼近，國民黨立院黨團總召曾銘宗接獲爆料，高雄市民政局副局長蔡翹鴻上月30日下午安排召集神職人員在綠營色彩濃厚的「舊城教會」聚會，民進黨立委候選人李柏毅穿競選外套到場，民進黨新潮流大老、監察院長陳菊也現身。曾銘宗質疑陳菊是否為子弟兵李柏毅輔選？恐違反行政中立。

曾銘宗建議監察院少數有為之士調查陳菊是否介入選舉，以彰顯監院最後價值。

陳菊辦公室回應，教會在年末都會有彌撒等慶賀活動，陳菊受教會邀請前往，是既定行程；陳菊到場時並沒有任何政黨候選人在現場，也不清楚前後是否有候選人前往，所謂幫特定候選人輔選的說法並不正確，也非事實。

李柏毅說，受教會邀請出席座談，到場20分鐘就因另有行程離開，沒遇到陳菊；高雄市政府指出，蔡翹鴻受邀赴教會茶敘，到場才知有候選人與政界人士與會而禮貌互動，非上班時間參加聚會且無公開宣講、拜票，無違反行政中立法。

曾銘宗表示，上月30日下午2時，高市左營區舊城教會湧入許多人車，1名身穿「TEAM TAIWAN」的民進黨女黨工走進教會，接著是另名民進黨立委候選人李柏毅工作背心的女助理；高雄市民政局副局長蔡翹鴻則現身教會停車場。後來李柏毅的車子駛進，下車和蔡翹鴻談話，在教會停留半小時。蔡翹鴻送走李柏毅沒多久，1輛黑色保母車駛進，蔡翹鴻上前迎接，這位貴賓就是陳菊。

爆料者質疑是蔡翹鴻召集牧師幫李柏毅助選，雖技巧性讓陳菊與李柏毅錯過，但陳菊參加這樣的聚會並不適宜。

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