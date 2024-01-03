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新聞評論／欲知高端等弊案真相，政黨輪替比較快

聯合報社論
國民黨立院黨團2日舉行記者會，台中市立委候選人廖偉翔（右）出示一份高端股東名冊，顯示有1000多名民進黨員持有高端股票，包含民進黨劉姓前立委、信賴之友核心幹部、蔡英文地方婦女後援會幹部等，質疑涉嫌內線交易疑慮。(記者胡經周／攝影)
國民黨立院黨團2日舉行記者會，台中市立委候選人廖偉翔（右）出示一份高端股東名冊，顯示有1000多名民進黨員持有高端股票，包含民進黨劉姓前立委、信賴之友核心幹部、蔡英文地方婦女後援會幹部等，質疑涉嫌內線交易疑慮。(記者胡經周／攝影)

國民黨立委候選人廖偉翔近日公布3段高端生技董事會錄音，其中提到政府期待每支疫苗價格最低是700元（台幣，下同，約22.5美元），公司訂價應高於此數，超過700的部分「統統拿到董事會分掉」。另一音檔則提及成大醫師說，此案「穩過的」，政府會「一路開綠燈」。對此，侯友宜質疑高端藉此炒股疑點重重，政府應即刻偵辦，否則他上任後會一一徹查。賴清德回應說，此時公開高端採購合約合乎社會公義。

賴清德承諾高端採購合約可以公開，但蔡政府的回應卻是打太極。行政院副院長鄭文燦先雙手一推，說只要衛福部和高端同意，即可公開。衛福部再推，稱只要高端同意，即可公開。一層層推下來，到了高端，便了無聲息。高端宣稱，如果要解密，必須「一視同仁」，所有疫苗合約都需一起公開。問題是，高端享盡了政府放水及專買的特權，品質從未受到檢驗，它憑什麼跟其他國際大廠「一視同仁」？

疫情3年，高端是人民心中的一大怨與痛。陳時中利用衛福部長職務對高端大開綠燈，除特許以「免疫橋接」取代第3期人體實驗，更誇大其功效，並藉此不斷阻撓其他國際疫苗進口。政府以每劑840元的高價採購了500萬劑高端供民眾施打，花費40多億公帑；最後卻因人氣太差，有170萬劑過期銷毀。更惡劣的是，高端利用政府眷顧及放水等訊息炒股，大發其財。高端神話破功後，連7月營收掛零，政府今年還採購700萬劑高端進口的韓製4價流感疫苗當成公費疫苗，形同政策紓困高端。然而，高端名聲已壞，許多民眾避之唯恐不及。

蔡政府為何如此偏愛高端，讓人好奇。可能原因之一，是民進黨人士及親綠財團曾介入牽線或參與投資，透過官員之手操控放水，可確保獲利入袋。然而，把高端疫苗吹捧成「愛國疫苗」，並由蔡總統等高官帶頭示範施打，則是極不尋常的作法；要鼓勵疫苗國造，在技術檢驗上絕不應如此草率。更何況，政府以公帑採購民間製品作為公費疫苗，公開合約竟還需要對方同意，難道雙方訂的是「不平等合約」，無法攤在陽光底下示人？

民進黨在野時，不斷要求政府施政要「公開透明」；但蔡政府執政後，卻一改其道處處遮蔽隱匿，讓國會及外界無法監督。蔡英文的博士論文，竟然以「封存30年」迴避檢驗，追查真相的媒體人甚至遭到停播及通緝，這是舉世未聞的怪事。此例一開，高端合約竟也封存30年，究竟其中有何見不得人的事？

不僅如此，蔡政府任內許多弊案黑幕，都利用行政掩護或司法放水延宕的手法遮掩，阻止真相曝光。大家記憶猶新的例子，像「超思」以資本額僅50萬元的1人公司，卻獲准遠從巴西進口9000萬顆雞蛋，最後有4000萬顆因過期遭到銷毀。如此荒誕的壞蛋傳奇，誰是超思幕後的藏鏡人，至今也仍真相不明。此外，諸如台南正副議長賄選案、台南光電案、學甲爐碴案、im.B詐騙與官商勾結、新竹棒球場弊案、口罩國家隊的暴利、小吃店進口快篩、如肉粽般成串的前瞻建設大小弊案，都喧騰多時而不見下文。在政府各部門的交相掩護下，民眾想要看到這些弊案的最後正義，恐怕難以期待。

高端被塑造成愛國疫苗，除肥了少數主事者和政商，並未提升本土疫苗研發能力，卻成為人民的噩夢。包括高端在內，人民要知道蔡政府這八年種種弊案埋藏了多少真相，最有效的辦法就是「政黨輪替」，讓新的執政黨幫我們清理這些積弊和汙垢。

高端疫苗 賴清德 民進黨

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