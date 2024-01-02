南韓在野黨魁才遇刺 賴清德突被她「吻襲」引國安疑慮

民進黨總統侯選人賴清德2日到嘉義縣水上璿宿上天宮參拜，結束後有名中年女子上前與賴合照，隨後拉賴脖子送上熱吻，隨扈連忙制止，臉都綠了。（本報資料照片）

民進黨 總統侯選人賴清德 昨天到嘉義縣水上璿宿上天宮參拜，結束後有名中年女子上前與賴合照，隨後拉賴脖子送上熱吻，隨扈連忙制止，臉都綠了。賴遭吻襲引發熱議，當場目擊的水上鄉長林緗亭說，這名女子住水上，她不認識，她被女子吻襲動作嚇到，有人要簽名被國安人員制止，有人索吻成功，如果被襲吻者是女性，恐涉性騷 。目前警方也在尋找此女子下落。

賴清德被女子吻襲，引發國安問題疑慮，是否也涉及性騷，也引發討論，林緗亭說，有人貼女子吻賴清德的照片上網，要「肉搜」女子身分，她不認識這名女子，女子襲吻，國安人員恐被檢討。

有讀者投書聯合報指出，賴清德被某女子偷親，乍看之下，這是狂熱粉絲一時衝動，似乎無傷大雅。但同一天，南韓主要在野黨共同民主黨黨魁李在明釜山訪問，卻遭假冒要簽名民眾近距離攻擊，頸部遭刺傷，當場血流如注，引發國際震驚。

如果賴清德不是被偷親而是被偷襲，對僅剩十餘日且選情緊繃，隨時可能翻轉總統大選，會不會是震撼彈，讓選情出現令人異想不到變化？當年陳水扁兩顆子彈事件，許多人還記憶猶新，原本不被看好民進黨因此獲得繼續執政權力，國民黨連宋配只能黯然接受敗選。

距總統大選僅剩十多天，維安人員務必要上緊發條，保護好統候選人的人身安全，讓這次的選舉能夠在公平的情況下，產生民眾最期望帶領台灣未來四年發展的領導人。